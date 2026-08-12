Nueva acusación afirma que Nick Reiner acechó a sus padres Rob y Michele Reiner

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LOS ANGELES (AP) — Un jurado de acusación del condado de Los Ángeles imputó formalmente a Nick Reiner de asesinato por las muertes de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, y añadió la acusación de que estuvo al acecho antes de atacarlos.

Gran jurado formaliza cargos contra Nick Reiner

El gran jurado, que se había estado reuniendo en secreto, emitió la acusación formal el 20 de julio, y se hizo pública el miércoles, cuando Nick Reiner, de 32 años, se declaró no culpable.

Rob Reiner, director, actor y figura destacada de Hollywood, y su esposa, fotógrafa y productora, fueron apuñalados mortalmente en su casa del exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre. Nick Reiner fue arrestado a las pocas horas y acusado dos días después.

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La acusación formal del gran jurado es un paso importante hacia el juicio y permite a los fiscales saltarse el proceso de audiencia preliminar de California, en el que las pruebas se exponen públicamente.

Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, manifestó en un comunicado: "Esto fue una profunda traición por parte de alguien que era amado y en quien confiaban precisamente las personas a las que se le acusa de haber matado. Esperamos que el hecho de que un gran jurado haya presentado una acusación formal en este caso nos acerque un paso más a un juicio y a lograr justicia".

Detalles de la acusación y proceso judicial

La acusación divulgada revela pocos detalles nuevos en un caso que ha estado envuelto en secretismo. Pero la acusación de haber estado al acecho, junto con otras circunstancias, significa que Reiner es elegible para la pena de muerte. Los fiscales dicen que aún no han decidido si la solicitarán.

La acusación no indicó cómo ni por qué Reiner estuvo al acecho. También incluye la acusación de que utilizó un cuchillo en el homicidio. Las autoridades habían dicho previamente que la pareja fue apuñalada.

Muchas de las preguntas más básicas sobre el homicidio siguen sin respuesta pública. Los fiscales no han dicho nada sobre posibles motivos, y las filtraciones en el caso han sido prácticamente inexistentes por ambas partes.

El jefe forense del condado de Los Ángeles dijo a The Associated Press que le gustaría hacer públicos los informes de autopsia, pero una orden judicial se lo ha impedido.

La acusación se hace pública cuando Nick Reiner busca fondos

La acusación llega en un momento en el que Reiner busca dinero no pagado de un fideicomiso que sus padres establecieron para él, al afirmar que lo necesita para ayudar en su defensa.

Reiner sostuvo en una petición judicial que los fideicomisarios que supervisan los fondos se los han negado sin justificación legal. Según documentos judiciales, el dinero debía haber ido a Nick Reiner incluso si sus padres estuvieran vivos. La petición señala que el fideicomiso tiene al menos 1,5 millones de dólares en activos, pero los fideicomisarios no compartirían la cantidad exacta.

"Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que sí y lo que no les ocurrió no están en discusión", dice la petición.

Busca volver a contratar al abogado penalista de alto perfil Alan Jackson, quien lo representó inicialmente antes de que los hermanos de Reiner dejaran de financiar su defensa y un defensor público asumiera el caso.

Una audiencia sobre la petición está programada para la próxima semana.

La Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles, que representa a Reiner, declinó comentar sobre la acusación.

El proceso del jurado de acusación ocurre en secreto

Los fiscales de California pueden acusar a un sospechoso y llevar el caso a una audiencia preliminar, una especie de juicio en miniatura en el que las pruebas se presentan públicamente y un juez decide si debe enviarse a juicio, como ocurrió recientemente con el cantante D4vd.

O pueden recurrir a un jurado de acusación para llevar el proceso en secreto. También pueden presentar cargos públicamente y luego buscar una acusación formal secreta de un jurado de acusación, creando esencialmente una nueva versión del caso, como ocurrió aquí y en el proceso en Los Ángeles contra Harvey Weinstein.

Rob Reiner tuvo una prolífica carrera como actor y director

Rob Reiner comenzó como actor, protagonizando la comedia de situación televisiva "All in the Family", como Michael "Meathead" Stivic, el yerno liberal de un Archie Bunker mucho más conservador y prejuicioso, interpretado por Carroll O´Connor. Reiner ganó dos premios Emmy por el papel, y el mes pasado obtuvo una nominación póstuma al Emmy por su trabajo como estrella invitada en "The Bear".

Se convirtió en un prolífico director cuya obra incluyó algunas de las películas más memorables y siempre agradables de ver de las décadas de 1980 y 1990. Entre sus créditos figuran "This is Spinal Tap", "Stand By Me", "A Few Good Men" y "When Harry Met Sally ...", durante cuya producción conoció a la fotógrafa Michele Singer. Se casaron poco después y estuvieron juntos durante 36 años.

Nick Reiner fue el segundo de los tres hijos que tuvo la pareja. Él y su padre coescribieron el guion de la película de 2015 "Being Charlie", que se basó en parte en las dificultades del hijo durante la adolescencia con la adicción y la falta de vivienda.

Su hermano mayor, Jake Reiner, escribió en abril que la experiencia de perder a sus padres y tener a su hermano en el centro de todo fue "una pesadilla en vida" que es "demasiado devastadora para comprender".