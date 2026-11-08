Carlos Alcaraz busca revancha

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PARÍS.- Carlos Alcaraz alcanzó su tercera final desde el Abierto de Estados Unidos al imponerse el sábado a Casper Ruud por 6-4, 6-4 en el Masters de París.

Alcaraz, segundo preclasificado, jugará por el título contra el tercero, Ben Shelton después de que el estadounidense se recuperó tras ir abajo con un quiebre en el set decisivo para vencer a Luca Van Assche por 5-7, 6-3, 6-4 en su semifinal.

Alcaraz lidera 3-1 contra Shelton, pero perdió su último enfrentamiento en un maratón de cuartos de final a altas horas de la noche en el Abierto de Estados Unidos que terminó a las 3:33 a.m.

"Realmente quiero vengarme de Ben", dijo Alcaraz. "La última vez fue un partido bastante duro. Voy a intentar hacer cosas diferentes en pequeños momentos, momentos importantes, que probablemente no hice bien la última vez".

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Tras haber salvado dos puntos de partido contra Taylor Fritz el viernes, Alcaraz rara vez pareció bajo presión contra Ruud y no enfrentó un punto de quiebre, concluyendo el partido con un ace. Ha vencido a Ruud siete veces en ocho enfrentamientos.

Alcaraz dijo a los aficionados que será "un gran partido para ver" contra Shelton y parece con ganas de entretenerlos.

Entre los mejores golpes del showman español contra Ruud estuvo un soberbio drop-shot ganador de volea en el cuarto juego del segundo set, que implicó un movimiento de muñeca casi imperceptible y provocó fuertes aplausos en el Plenitude Arena.

"Estoy realmente feliz y orgulloso de mí mismo", dijo Alcaraz. "He llegado a esta parte de la temporada mucho más fresco, con hambre, ambicioso, emocionado".

Alcaraz busca su quinto título del año — ganó Viena el domingo pasado — y el 29no de su carrera .