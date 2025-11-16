Cavaliers remontan y vencen a Grizzlies

CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 30 puntos, incluidos 14 en cuatro minutos del último periodo, para llevar el sábado a los Cavaliers de Cleveland a un triunfo de 108-100 sobre los Grizzlies de Memphis.

Evan Mobley sumó 22 puntos y 13 rebotes por Cleveland, que utilizó una racha de 17-2 para tomar una ventaja de 103-92 con 3:36 minutos restantes. Los Cavs superaron a Memphis por 32-16 en el último cuarto después de haber estado en desventaja por dos dígitos durante gran parte de los períodos intermedios.

Jaren Jackson Jr. anotó 26 puntos e igualó su récord personal con 12 tiros libres convertidos, pero solo encestó seis de 23 disparos de campo por los Grizzlies. Zach Edey sumó 13 tantos y siete rebotes al aparecer por primera vez en la presente temporada tras una cirugía en el tobillo izquierdo, realizada el 7 de junio.

El base de Memphis, Ja Morant, anotó siete puntos en seis minutos antes de salir de la pista por molestias en la pantorrilla derecha. Se perdió el encuentro anterior, realizado el miércoles en Boston, debido a un dolor en el tobillo derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jarrett Allen contribuyó con 16 puntos y Sam Merrill añadió 13 puntos para Cleveland, que tiene un récord de 1-1 en una serie de seis partidos en casa. El español Santi Aldama sumó 12 puntos y 11 rebotes desde el banquillo por los Grizzlies.