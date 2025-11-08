logo pulso
Cefor Potosino subcampeón

La escuadra cayó ante Aguascalientes en una intensa final de la Copa Telmex

Por Romario Ventura

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Con un desempeño sobresaliente y lleno de carácter, el Cefor Potosino concluyó su participación en la fase nacional de la Copa Telmex Telcel 2025, celebrada en León, Guanajuato, donde se quedó con el subcampeonato nacional tras caer por marcador de 3 goles a 2 ante Aguascalientes en una intensa final.

El torneo, considerado uno de los certámenes juveniles más importantes del país, reunió a representativos de cada estado, además de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). San Luis Potosí fue representado por el Cefor Potosino, equipo que llegó a la competencia con grandes expectativas después de una fase estatal impecable.

En el proceso clasificatorio, el conjunto potosino terminó invicto entre más de 60 equipos participantes, coronándose campeón estatal tras vencer en la final al representativo de Ciudad Valles.

Ya en la etapa nacional, Cefor Potosino mantuvo su paso firme al superar a Coahuila, Nayarit y Baja California, resultados que le permitieron avanzar a los cuartos de final, donde eliminó al hasta entonces campeón nacional, Durango. En semifinales, los potosinos dieron otra muestra de su calidad al imponerse al favorito equipo de Ciudad de México, logrando así su boleto a la gran final.

El duelo por el título ante Aguascalientes fue digno de campeonato, con un partido cerrado y de alto nivel competitivo, en el que los potosinos pelearon de tú a tú hasta el final, cayendo con la frente en alto por marcador de 3-2.

