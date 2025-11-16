Cefor Promotora cae de visitante

Cefor Promotora San Luis sufrió una dolorosa derrota como visitante tras caer por marcador final de 3-1 ante Magos Unión Deportiva, en duelo correspondiente a la fecha 12 de la Zona XII de la Tercera División Profesional, celebrado en el campo de Purísima del Rincón.

El encuentro inició con un ritmo dinámico, con ambos equipos disputando el balón en medio campo sin generar peligro en los primeros minutos. Sin embargo, el cuadro local sorprendió temprano: al minuto 5, Jonathan Arriaga desbordó por la banda derecha y mandó un centro preciso a los linderos del área, donde Cristian Martínez apareció para empujar el esférico y poner el 1-0.

La reacción potosina llegó de inmediato. Cefor Promotora San Luis adelantó líneas y, al minuto 15, Josué Briones recibió un pase largo, controló sin complicaciones y definió con un disparo cruzado para el 1-1, lo que devolvió la expectativa a los visitantes.

Pero Magos Unión Deportiva recuperó la ventaja al minuto 24. Tras una serie de remates dentro del área rival, apareció Fabián Razo, quien sacó un potente disparo desde los linderos del área para marcar el 2-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis mostró mayor agresividad y buscó con insistencia el gol del empate, generando aproximaciones importantes. No obstante, la falta de contundencia les impidió reflejar su esfuerzo en el marcador.

Con el avance de los minutos, Magos Unión Deportiva retomó el control del balón, mientras los potosinos intentaban contragolpes que no lograron concretar.

En tiempo agregado, al 90+2, los locales sellaron el triunfo. Jonathan Hernández aprovechó una descolgada y definió con un disparo raso que terminó en el fondo de las redes para el 3-1 definitivo.