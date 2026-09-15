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Celebran torneo de box de fiestas patrias

Por Romario Ventura

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Celebran torneo de box de fiestas patrias
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      En el marco de las celebraciones del mes patrio, el Club Deportivo Potosino llevó a cabo el Torneo de Box Fiestas Patrias, competencia que reunió a pugilistas, entrenadores, familias y aficionados en una jornada dedicada a la convivencia y a la práctica deportiva.

      El torneo se desarrolló el sábado 12 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, bajo la organización de la Comisión de Box, encabezada por el ingeniero Guillermo Alcocer, con el apoyo de sus integrantes y del entrenador Francisco Lozano.

      La cartelera estuvo integrada por seis combates: Carlos de la Rosa ante Eduardo Flores; Gonzalo Zermeño frente a Juan José Toranzo; Cristóbal contra Edwin Montalvo; Mauricio Hampshire ante Antonio Villanueva; Fernanda Ramos frente a Montse Kemp; y Rómulo contra Jesús Rodríguez.

      A lo largo de la jornada, los participantes mostraron el trabajo realizado durante sus entrenamientos, además de disciplina y respeto sobre el ring, ofreciendo encuentros que mantuvieron la atención de los asistentes y permitieron a los pugilistas continuar sumando experiencia competitiva.

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      Al finalizar la actividad, la Comisión de Box agradeció la participación de deportistas, entrenadores, familias y aficionados, así como de quienes colaboraron en la organización. El certamen formó parte de las actividades con las que el Club Deportivo Potosino busca mantener espacios para la práctica del boxeo y fomentar valores como la constancia, el compañerismo y la sana competencia.

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