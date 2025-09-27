logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Celebrarán maristas carrera de aniversario

Por Romario Ventura

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Celebrarán maristas carrera de aniversario

En el marco de su 90 aniversario, el Instituto Potosino Marista anunció la realización de la carrera “90 POTO RUNNING”, un evento deportivo y familiar que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre de 2025. La convocatoria está abierta a alumnos, exalumnos, padres de familia, personal docente, administrativo y público en general.

La justa tendrá como punto de salida la esquina de Venustiano Carranza y Benigno Arriaga, frente al Potosino Primaria, y concluirá en las instalaciones de la Secundaria-Preparatoria, ubicadas en Cuauhtémoc 705. La cita será a las 7:30 de la mañana, mientras que el arranque oficial está programado para las 8:00 horas.

Categorías y distancias en los 2 km y 5 km: participación recreativa, entrega de medalla y acceso a rifa. 10 km: categoría competitiva, con premiación a los tres primeros lugares en ramas femenil y varonil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tras ilustre carrera Busquets dirá adiós
Tras ilustre carrera Busquets dirá adiós

Tras ilustre carrera Busquets dirá adiós

SLP

AP

El prolífico mediocampista español se retirará al final de la temporada de la MLS

Eslabonan Bravos dos triunfos al hilo
Eslabonan Bravos dos triunfos al hilo

Eslabonan Bravos dos triunfos al hilo

SLP

El Universal

El cuadro fronterizo se impuso en casa a los Esmeraldas de León

Sobresalió SLP en Paralimpiada
Sobresalió SLP en Paralimpiada

Sobresalió SLP en Paralimpiada

SLP

Romario Ventura

La delegación potosina tuvo destacada participación en Aguascalientes

Suspenden el Puebla vs. Chivas por tormenta
Suspenden el Puebla vs. Chivas por tormenta

Suspenden el Puebla vs. Chivas por tormenta

SLP

El Universal