Celebrarán maristas carrera de aniversario
En el marco de su 90 aniversario, el Instituto Potosino Marista anunció la realización de la carrera “90 POTO RUNNING”, un evento deportivo y familiar que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre de 2025. La convocatoria está abierta a alumnos, exalumnos, padres de familia, personal docente, administrativo y público en general.
La justa tendrá como punto de salida la esquina de Venustiano Carranza y Benigno Arriaga, frente al Potosino Primaria, y concluirá en las instalaciones de la Secundaria-Preparatoria, ubicadas en Cuauhtémoc 705. La cita será a las 7:30 de la mañana, mientras que el arranque oficial está programado para las 8:00 horas.
Categorías y distancias en los 2 km y 5 km: participación recreativa, entrega de medalla y acceso a rifa. 10 km: categoría competitiva, con premiación a los tres primeros lugares en ramas femenil y varonil.
