Anota Harry Kane su gol 100 para el Bayern

MÚNICH.- Harry Kane estampó un doblete para llegar a los 100 goles para el Bayern Múnich en su partido número 104 con el campeón alemán, que el viernes despachó 4-0 a Werder Bremen.

El artillero inglés alcanzó los 100 goles en todas las competiciones con el Bayern un partido antes que dos de los anotadores más prolíficos del fútbol moderno.

Cristiano Ronaldo necesitó 105 partidos para marcar 100 goles con el Real Madrid en 2011 y el gol número 100 de Erling Haaland para el Manchester City el año pasado también llegó en su partido número 105.

“Es una locura incluso para mí, para ser honesto. Obviamente es un honor alcanzar 100 goles con este gran club”, dijo Kane a la emisora Sky.

“Un gran agradecimiento a todo el personal, los jugadores, todos los que me ayudaron a llegar a donde estoy. Pero 100 goles, hacerlo tan rápido, es algo de lo que estoy realmente orgulloso”, añadió. “Pero como siempre digo, ahora vamos por el siguiente y espero poder alcanzar otros cien lo antes posible”.

Después de que el taconazo de Jonathan Tah le diera la ventaja al Bayern, Kane anotó su primer gol el viernes al convertir un penal después de ser derribado por Marco Friedl y marcó su segundo de la noche tras un pase del colombiano Luis Díaz para darle al Bayern una ventaja 3-0.

Incluso para los estándares de Kane, ha sido un comienzo prolífico para la nueva temporada. Incluyendo los goles del viernes, Kane lleva 15 en ocho partidos hasta ahora en la temporada 2025-26 para el Bayern, además de un gol para Inglaterra contra Serbia.

Sus esperanzas de conseguir su tercer triplete se acabaron cuando fue sustituido por Nicolas Jackson a los 78. Konrad Laimer hizo el 4-0 a los 87.

Kane tiene contrato con el Bayern hasta el final de la próxima temporada y el entrenador Vincent Kompany desestimó una pregunta sobre si el capitán de Inglaterra podría buscar regresar a la Liga Premier el próximo año.

“Honestamente, tengo que decir que no es un tema para nosotros. No discutimos eso, no necesitamos discutir eso”, dijo Kompany a Sky. “Lo que está mostrando ahora es cómo se siente, creo, y eso fue otro buen momento para él hoy”.

El cuadro bávaro amplió su ventaja en la cima de la Bundesliga con una quinta victoria en igual número de partidos. El Bayern visitará al Pafos de Chipre en la Liga de Campeones el martes. El Bremen quedó 14to en la liga de 18 equipos y podría caer en la zona de descenso dependiendo de los resultados de otros equipos el sábado y domingo.