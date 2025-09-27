Arrestan a 40 infractores por distintos ilícitos

En las últimas 24 horas, los oficiales de la Guardia Civil Estatal reportaron la detención de 40 personas, por su presunta participación en diferentes hechos constitutivos de delito.

Entre los ilícitos están el de posesión de droga en primer lugar, así como portación de armas prohibidas, robo y homicidio por culpa.

También violencia familiar y delitos contra servidores públicos y posesión de vehículos con reporte de robo.

Mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), desplegada en el municipio de Villa de Arriaga, se reportó el aseguramiento de una escopeta, tres cargadores para arma larga, 23 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, dos chalecos y dos cascos balísticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, durante los recorridos de seguridad, efectuados por la GCE, se aseguraron dos unidades que tenían reporte de robo, las cuales ahora serán entregadas a sus propietarios.