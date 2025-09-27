logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestan a 40 infractores por distintos ilícitos

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a 40 infractores por distintos ilícitos

En las últimas 24 horas, los oficiales de la Guardia Civil Estatal reportaron la detención de 40 personas, por su presunta participación en diferentes hechos constitutivos de delito.

Entre los ilícitos están el de posesión de droga en primer lugar, así como portación de armas prohibidas, robo y homicidio por culpa.

También violencia familiar y delitos contra servidores públicos y posesión de vehículos con reporte de robo. 

Mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), desplegada en el municipio de Villa de Arriaga, se reportó el aseguramiento de una escopeta, tres cargadores para arma larga, 23 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, dos chalecos y dos cascos balísticos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, durante los recorridos de seguridad, efectuados por la GCE, se aseguraron dos unidades que tenían reporte de robo, las cuales ahora serán entregadas a sus propietarios. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a mujer que robó en una tienda de ropa
Capturan a mujer que robó en una tienda de ropa

Capturan a mujer que robó en una tienda de ropa

SLP

Redacción

Dos cómplices pudieron fugarse, pero están plenamente identificados

Muere individuo herido durante ataque a antro
Muere individuo herido durante ataque a antro

Muere individuo herido durante ataque a antro

SLP

Redacción

Recibía atención médica en el Hospital Central pero no soportó las lesiones que presentaba

Con armas prohibidas, detienen a vándalos
Con armas prohibidas, detienen a vándalos

Con armas prohibidas, detienen a vándalos

SLP

Redacción

Camioneta se vuelca al circular sobre piso resbaloso por la lluvia
Camioneta se vuelca al circular sobre piso resbaloso por la lluvia

Camioneta se vuelca al circular sobre piso resbaloso por la lluvia

SLP

Redacción