Celtics dan a Wizards su peor derrota

Derrick White anota 30 puntos, su máximo número de la temporada

Por AP

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Celtics dan a Wizards su peor derrota

WASHINGTON.- Derrick White anotó 30 puntos, su máximo número de la temporada, Jordan Walsh añadió 22, un récord personal, y los Celtics de Boston aplastaron el jueves 146-101 a los Wizards de Washington, pese a jugar sin Jaylen Brown.

White sumó nueve asistencias y siete rebotes para ayudar a que los Celtics mejoraran a 13-9. Han ganado ocho de los últimos diez partidos.

C.J. McCollum lideró a Washington con 22 puntos. Khris Middleton añadió 15, pero la derrota por 45 puntos fue la peor de la temporada para los Wizards, que se hundieron a una foja de 3-18.

Fue la décima derrota consecutiva de Washington ante Boston.

Brown anotó el martes 42 puntos, su máxima cifra de la temporada, en un duelo contra los Knicks de Nueva York. Esta vez estuvo ausente debido a una enfermedad.

Peyton Pritchard contabilizó 20 puntos y ocho asistencias por Boston. Neemias Queta anotó 17 puntos, y Afrernee Simons añadió 16.

