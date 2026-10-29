Cerveceros campeones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ST. PETERSBURG.- Los Cerveceros de Milwaukee, un equipo que no privilegia los grandes batazos y que juega en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas, se coronaron campeones de la Serie Mundial por primera vez en la historia.

Milwaukee, a celebrar: con una cerveza y los preparativos para un gran desfile.

El joven as Jacob Misiorowski lanzó 5 2/3 entradas sin permitir anotaciones y con apenas dos hits, el novato Cooper Pratt conectó otros dos imparables e impulsó dos carreras, y los Cerveceros vencieron el miércoles por la noche 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego para desatar una celebración largamente esperada entre miles de aficionados que visitaron el Tropicana Field.

Misiorowski salió del juego por un calambre en la pantorrilla derecha. Recibió una ovación de pie por parte de los fanáticos de la Brew-Crew, que se adueñaron de la sección del graderío ubicada detrás del dugout de Milwaukee durante los últimos tres juegos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pratt, de 22 años, estableció un récord de novato en una Serie Mundial con seis hits consecutivos antes de un elevado de sacrificio en la sexta entrada. Jackson Chourio fijó un récord de un Clásico de Otoño a cinco juegos con 11 hits.

El título de la Serie Mundial llega en la 58va campaña de una franquicia que comenzó como los Pilotos de Seattle en 1969 y se mudó a Milwaukee al año siguiente. La única visita previa de los Cerveceros a la Serie Mundial, en 1982, terminó en desconsuelo cuando dejaron escapar una ventaja de 3-1 en la sexta entrada del séptimo juego y perdieron 6-3 ante los Cardenales de San Luis.

Pero el equipo de Pat Murphy mostró la resiliencia del mánager de 67 años, quien sobrevivió a un infarto en 2020 y fue el Manager del Año de la Liga Nacional en sus primeras dos temporadas completas al mando en 2024 y 2025.

Con su lanzallamas de 24 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas, los Cerveceros se repusieron de una dolorosa derrota por 4-3 en entradas extra en el cuarto juego, cuando estaban a tres outs de barrer en la 12ª antes de que un bullpen estelar finalmente flaqueara.

Lanzando con cuatro días de descanso por apenas quinta vez en 34 aperturas esta temporada, incluidos los playoffs, "el Miz" cumplió su salida más larga desde que lanzó 6 1/3 entradas contra los Cachorros el 8 de septiembre. Los calambres en las piernas también lo obligaron a salir de dos aperturas antes en la temporada.

Misiorowski, quien rompió el récord de velocidad de la Serie Mundial con una recta de 103.5 mph en el primer lanzamiento de la Serie el viernes pasado, abrió con 12 rectas de cuatro costuras seguidas entre 100.9 y 103 mph. Alcanzó 103 dos veces entre sus 86 lanzamientos, 58 strikes.

Misiorowski no registró un ponche en las primeras tres entradas por primera vez en su breve carrera y terminó con dos, igualando la cifra mínima de su trayectoria. Se encendió después de que el cubano Yandy Díaz abanicó un cutter para terminar la quinta.

"El Miz" batió el puño dos veces al descender de la lomita.

El favorito al Premio Cy Young de la Liga Nacional permitió una carrera en cinco entradas para conseguir su primera victoria de los playoffs como abridor en un triunfo 3-2 en el juego inaugural de la serie. Se fue 2-0 con efectividad de 0.84 en el Clásico de Otoño.

JoJo Romero sacó dos outs, El dominicano Abner Uribe registró otros dos y el cerrador Trevor Megill lanzó las últimas dos entradas, permitiendo un doble impulsor a Chandler Simpson con dos outs en la novena. Megill retiró a Richie Palacios con un rodado a segunda para terminar el duelo, levantó los brazos en el aire y fue rodeado por sus compañeros cerca del montículo, mientras los aficionados de los Cerveceros celebraban en las gradas.