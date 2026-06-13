logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

César Ramos pitará a equipo "rechazado"

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
César Ramos pitará a equipo "rechazado"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- César Ramos Palazuelos hará historia en Norteamérica 2026. Igualará el récord de juegos dirigidos para un árbitro mexicano.

      El silbante estará en su tercer Mundial, luego de Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que alcanzará a Marco Antonio Rodríguez, quien estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

      Arbitró tres en su primer certamen y cuatro en el segundo; incluso impartió justicia en la semifinal en el Francia contra Marruecos.

      Ahora, Ramos Palazuelos fue designado por la FIFA para dirigir el Irán contra Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El encuentro entre iraníes y neozelandeses se disputará en el estadio Los Ángeles de Inglewood, California, el lunes 15 de junio en punto de las 19:00 horas.

      Este será el octavo en el que César Ramos imparta justicia, por lo que también hará historia para el arbitraje mexicano en las justas mundialistas.

      Con este juego, alcanzará a Armando Archundia, quien desde hace 16 años ostenta la marca de más juegos arbitrados para un silbante tricolor.

      El expresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estuvo presente en cinco duelos de Alemania 2006 y en tres de Sudáfrica 2010.

      "Culichi" dejará atrás a "Chiquimarco", con siete cotejos; el polémico árbitro impartió justicia en dos de Alemania 2006, dos en Sudáfrica 2010 y tres en Brasil 2014.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Katia Itzel García ya tiene fecha para debut en Mundial
      Katia Itzel García ya tiene fecha para debut en Mundial

      Katia Itzel García ya tiene fecha para debut en Mundial

      SLP

      El Universal

      La árbitra capitalina debutará como cuarta silbante en el partido entre Países Bajos y Japón en Dallas.

      México aún tiene que encontrar su mejor versión en el Mundial
      México aún tiene que encontrar su mejor versión en el Mundial

      México aún tiene que encontrar su mejor versión en el Mundial

      SLP

      AP

      El Tri ganó con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez ante más de 80,000 aficionados.

      Bosnia y Canadá igualan en partido inaugural en Toronto
      Bosnia y Canadá igualan en partido inaugural en Toronto

      Bosnia y Canadá igualan en partido inaugural en Toronto

      SLP

      EFE

      Terminó 1-1 con goles de Larin para los locales y Lukic de los visitantes

      Ochoa acepta su rol de suplente en la Selección
      Ochoa acepta su rol de suplente en la Selección

      Ochoa acepta su rol de suplente en la Selección

      SLP

      El Universal

      El entrenador Javier Aguirre decidió que Raúl Rangel fuera titular