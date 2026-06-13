César Ramos pitará a equipo "rechazado"

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CIUDAD DE MÉXICO.- César Ramos Palazuelos hará historia en Norteamérica 2026. Igualará el récord de juegos dirigidos para un árbitro mexicano.

El silbante estará en su tercer Mundial, luego de Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que alcanzará a Marco Antonio Rodríguez, quien estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Arbitró tres en su primer certamen y cuatro en el segundo; incluso impartió justicia en la semifinal en el Francia contra Marruecos.

Ahora, Ramos Palazuelos fue designado por la FIFA para dirigir el Irán contra Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G.

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El encuentro entre iraníes y neozelandeses se disputará en el estadio Los Ángeles de Inglewood, California, el lunes 15 de junio en punto de las 19:00 horas.

Este será el octavo en el que César Ramos imparta justicia, por lo que también hará historia para el arbitraje mexicano en las justas mundialistas.

Con este juego, alcanzará a Armando Archundia, quien desde hace 16 años ostenta la marca de más juegos arbitrados para un silbante tricolor.

El expresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estuvo presente en cinco duelos de Alemania 2006 y en tres de Sudáfrica 2010.

"Culichi" dejará atrás a "Chiquimarco", con siete cotejos; el polémico árbitro impartió justicia en dos de Alemania 2006, dos en Sudáfrica 2010 y tres en Brasil 2014.