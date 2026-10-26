Balón de Oro | Charlyn Corral es la mejor delantera en 2026

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La mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, conquistó el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro.

Corral anotó 42 goles en la temporada 2025-2026 solo con su club Pachuca, a los que hay que sumar los once que añadió con la selección mexicana.

"Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción.

"Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón todo vale la pena", dijo la jugadora mexicana.

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Corral estuvo acompañada en el escenario al recoger el premio por Harry Kane, que se llevó el mismo galardón en categoría masculina.