logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Balón de Oro | Charlyn Corral es la mejor delantera en 2026

Harry Kane, ganador del mismo trofeo, acompañó a la mexicana en la gala de este lunes

Por EFE

Octubre 26, 2026 04:24 p.m.
A
Charlyn Corral / Foto: AP

Charlyn Corral / Foto: AP

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, conquistó el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro.

      Corral anotó 42 goles en la temporada 2025-2026 solo con su club Pachuca, a los que hay que sumar los once que añadió con la selección mexicana.

      "Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción.

      "Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón todo vale la pena", dijo la jugadora mexicana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Corral estuvo acompañada en el escenario al recoger el premio por Harry Kane, que se llevó el mismo galardón en categoría masculina.

      LEA TAMBIÉN

      Balón de Oro | Charlyn Corral es la mejor delantera en 2026

      Harry Kane, ganador del mismo trofeo, acompañó a la mexicana en la gala de este lunes

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro
      Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

      Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

      SLP

      EFE

      La futbolista española destacó con 20 goles y 14 asistencias en la temporada

      Balón de Oro | Charlyn Corral es la mejor delantera en 2026
      Balón de Oro | Charlyn Corral es la mejor delantera en 2026

      Balón de Oro | Charlyn Corral es la mejor delantera en 2026

      SLP

      EFE

      Harry Kane, ganador del mismo trofeo, acompañó a la mexicana en la gala de este lunes

      PSG repite como mejor equipo del mundo
      PSG repite como mejor equipo del mundo

      PSG repite como mejor equipo del mundo

      SLP

      EFE

      Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League

      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL
      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL

      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL

      SLP

      AP

      San Francisco cayó ante Atlanta pese a bajas importantes y errores en momentos decisivos.