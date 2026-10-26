La victoria de Lula: alivio en la izquierda, pragmatismo en la derecha y silencio en EEUU

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Redacción Internacional, 26 oct (EFE).- La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva contra pronóstico en la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas ha sido recibida con alivio por las fuerzas de izquierda en todo el mundo, con pragmatismo y ofertas de colaboración por la derecha y, por ahora, con silencio por parte de Donald Trump y Javier Milei.

Celebración de la izquierda latinoamericana y reacciones internacionales

La izquierda latinoamérica celebra el freno a la ola de las derechas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la reelección de Lula y consideró que su victoria representa una "bocanada de aire fresco" para América Latina y el Caribe.

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Las dos grandes economías de Latinoamérica mantendrán gobiernos progresistas tras estos resultados, frente a la ola de gobiernos de derecha y extrema derecha en el continente, algo que también ha destacado el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, quien aseguró que este triunfo "ayuda a reforzar fuertemente a la región".

Por su parte, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consideró como una "contundente gesta democrática" esta victoria en un comunicado difundido en redes sociales, donde subrayó la resistencia y organización del Partido de los Trabajadores, liderado por Lula.

Prioridad de colaboración de la derecha latinoamericana y felicitaciones globales

La derecha latinoamericana da prioridad a la colaboración con la mayor economía de la zona

Pero también gobiernos de ultraderecha en el continente felicitaron a Lula, incluso aunque el aspirante Flávio Bolsonaro, al que apoyaban más o menos explícitamente se haya negado a reconocer los resultados.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó al mandatario brasileño y aseguró que ambos países "tienen mucho futuro en común", al igual que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien, tras constatar las profundas diferencias políticas e ideológicas con Lula, señaló en X que ambos coinciden en que Brasil y Colombia "se necesitan mutuamente".

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, se mostró dispuesta en fortalecer la alianza estratégica entre los dos países y el boliviano Rodrigo Paz apostó por generar más oportunidades de cooperación.

En Europa, celebración generalizada a pesar de las diferencias

"La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil. La asociación de Europa con Brasil está floreciendo. Seguiremos a tu lado en los años venideros", escribió la democristiana Von der Leyen en la red social X.

Todos los países europeos que se pronunciaron hasta el momento felicitaron a Lula por su victoria, a pesar de las diferencias ideológicas con alguno de ellos.

El Partido de los Socialistas Europeos (PES), por su parte, aseguró que esta victoria les da "una razón para creer que la esperanza puede vencer al miedo" en un momento en el que "tanta gente siente incertidumbre sobre el futuro".

Con ese argumento, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó a Lula y auguró que su remontada frente a lo que auguraban las encuestas la repetirá él en España, en los comicios adelantados del próximo 29 de noviembre.

Por otro lado, Friedrich Merz, el canciller alemán, así como el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, felicitaron al mandatario brasileño y el canciller expresó su deseo de seguir profundizando con él las relaciones estratégicas.

Lo mismo hizo, desde el antagonismo político, la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, quien felicitó a Lula por su reelección y abogó por seguir "trabajando juntos" a nivel bilateral y con "espíritu de amistad".

También el presidente de Portugal, António José Seguro, y el primer ministro del país, Luís Montenegro, felicitaron al mandatario por su reelección y desearon estrechar la colaboración entre ambos países.

Reacciones de China, Rusia y otros países

China y Rusia, especialmente satisfechas

China, que no siempre felicita a un presidente electo a menos de 24 horas después de los comicios, lo hizo este lunes con Lula, lo que da pistas de la importancia que el país asiático da a su socio suramericano, con el que desea "seguir avanzando en la construcción de una comunidad de futuro compartida".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a Lula por su reelección y destacó su contribución personal al desarrollo de las relaciones entre ambas potencias: "Es difícil sobreestimar su contribución personal al fortalecimiento de la alianza estratégica entre Brasil y Rusia", decía el telegrama difundido por el Kremlin.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, coincidió con el Kremlin en felicitar al presidente brasileño con estas palabras: "Para nosotros en Ucrania es importante que Brasil siga activo en asuntos internacionales y continúe contribuyendo a una protección efectiva de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de los Estados", dijo Zelenski en su cuenta de X.

El presidente de Brasil recibió también felicitaciones desde África, como las del presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi; el presidente palestino, Mahmud Abás, o el de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, así como de los países africanos de habla portuguesa, como Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, o Angola.

Silencio de Milei y Trump tras la victoria

El silencio de Milei y Trump

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, guardó silencio tras la victoria del mandatario brasileño, y hasta el momento no se pronunció sobre el resultado de los comicios brasileños, pese a que Milei había intervenido activamente en la campaña y expresado públicamente su apoyo a Bolsonaro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tampoco se pronunció al respecto. Esta victoria truncó las aspiraciones de Trump y Milei de incorporar a Brasil a la ola conservadora. EFE

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