logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

La futbolista española destacó con 20 goles y 14 asistencias en la temporada

Por EFE

Octubre 26, 2026 04:38 p.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La española Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro.

      La atacante, ex del Barcelona, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.

      Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, ha vuelto a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó veinte goles y aportó catorce asistencias. Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympique de Lyon en la final.

      Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A nivel individual, fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones.

      Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido cuatro ganadoras, Alexia, Aitana, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro
      Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

      Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

      SLP

      EFE

      La futbolista española destacó con 20 goles y 14 asistencias en la temporada

      Balón de Oro | Charlyn Corral es la ¡mejor delantera!
      Balón de Oro | Charlyn Corral es la ¡mejor delantera!

      Balón de Oro | Charlyn Corral es la ¡mejor delantera!

      SLP

      EFE

      Harry Kane, ganador del mismo trofeo, acompañó a la mexicana en la entrega en la gala

      PSG repite como mejor equipo del mundo
      PSG repite como mejor equipo del mundo

      PSG repite como mejor equipo del mundo

      SLP

      EFE

      Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League

      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL
      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL

      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL

      SLP

      AP

      San Francisco cayó ante Atlanta pese a bajas importantes y errores en momentos decisivos.