logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

PSG repite como mejor equipo del mundo

Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League

Por EFE

Octubre 26, 2026 04:23 p.m.
A
PSG repite como mejor equipo del mundo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Paris Saint Germain se proclamó este lunes el mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro.

      PSG gana títulos nacionales e internacionales

      Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal. Además, se llevaron la Supercopa Europea, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental.

      Reconocimiento y ceremonia de entrega

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El premio fue recogido por Ousmane Dembelé, vencedor del Balón de Oro el año pasado, que no participó este lunes en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Olympique de Lyon.

      La victoria del PSG en este galardón fue sorprendente porque el Arsenal parecía el favorito y contaba con tres exjugadores sobre el escenario en el momento de la entrega del galardón. Sol Campbell y Patrick Vieira fueron los encargados de cantar el nombre del PSG, ante la mirada, además, de Thierry Henry, que ejerció de maestro de ceremonias de la gala.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      PSG repite como mejor equipo del mundo
      PSG repite como mejor equipo del mundo

      PSG repite como mejor equipo del mundo

      SLP

      EFE

      Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League

      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL
      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL

      Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL

      SLP

      AP

      San Francisco cayó ante Atlanta pese a bajas importantes y errores en momentos decisivos.

      Balón de Oro: Luis de la Fuente, el mejor entrenador
      Balón de Oro: Luis de la Fuente, el mejor entrenador

      Balón de Oro: Luis de la Fuente, el mejor entrenador

      SLP

      EFE

      Unai Simón y Cata Coll destacaron como mejores guardametas y Barcelona es el mejor equipo femenino

      El sexto juego de las Finales de la WNBA se jugará al mediodía del jueves en Atlanta
      El sexto juego de las Finales de la WNBA se jugará al mediodía del jueves en Atlanta

      El sexto juego de las Finales de la WNBA se jugará al mediodía del jueves en Atlanta

      SLP

      AP

      El partido se adelanta para evitar choque con juego de los Hawks y ofrecer un ambiente excepcional a los fans.