"Checo" apunta a corregir el rumbo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que marcó el vigésimo tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló -donde no rodó en la primera sesión- que tienen "trabajo por hacer" este sábado, "para reducir las diferencias".

"Esta mañana tuvimos a (el estadounidense) Colton (Herta) pilotando en el primer entrenamiento libre, que efectuó un gran trabajo para nosotros. Consiguió buena información para el equipo para el resto del fin de semana", manifestó ´Checo´, nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, retornó este curso a la Fórmula Uno.

"Cuando me subí al coche, no estaba demasiado cómodo con el balance, algo que en un circuito como éste no era lo idea", comentó el bravo piloto tapatío con seis triunfos y 39 podios en la Fórmula Uno, uno de ellos en esta pista, en la que acabó segundo en 2022.

"Tenemos trabajo por hacer para reducir las diferencias. Estamos cambiando unas cuantas cosas en el coche, así que esperamos poder transformarlo en una ventana (de rendimiento) mucho más competitiva para mañana", añadió este viernes el mexicano de Cadillac.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí