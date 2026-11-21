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México.- Sergio Pérez y Cadillac corren su tercer Gran Premio de la Fórmula Uno de "casa" este fin de semana en Las Vegas, y por ello, el mexicano lucirá un casco especial inspirado en la popular ciudad de Estados Unidos.

En el circuito callejero de la Ciudad del Pecado, la escudería estadounidense y el volante tricolor se acercan al final de su primera temporada de la categoría reina, donde aún no han cosechado un solo punto.

Con todo lo que implica el Gran Premio de Las Vegas, la gran mayoría de los pilotos prepararon ediciones especiales para esta ocasión para seguir con la tradición de cascos distintos al resto.

ESTE ES EL CASCO DE CHECO PÉREZ PARA EL GP DE LAS VEGAS

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El negro predomina en el casco del tapatío, también hay vivos en colores tipo neón, como los que pueden apreciarse a lo largo y ancho de la emblemática ciudad.

Claro, no puede faltar la bandera de México en la parte trasera del casco, más el nombre del volante tricolor que busca dejar sensaciones positivas en este fin de semana.

Al igual que Checo, Valtteri Bottas también lucirá un casco especial durante estos días. Ambas ediciones se suman a la que presentará el monoplaza, que contará con un color distinto al resto de la campaña.