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´Chino´ Huerta llega a la CDMX

Por El Universal

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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´Chino´ Huerta llega a la CDMX
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      México.- Con "mucha ilusión", César Huerta aterrizó esta mañana de miércoles en la Ciudad de México para vivir su segunda etapa con los Pumas. Tras un breve paso por el futbol del viejo continente, el "Chino" regresa "feliz" al equipo con el que vivió una de sus mejores etapas en su carrera.

      "[Me siento] muy bien, contento y con muchas ganas. Pensando en Pumas, fue fácil la decisión de abandonar, por un tiempo, mi sueño; por todo lo que he pasado creo que fue la parte difícil, pero Pumas me lo puso muy fácil", declaró.

      A su llegada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el extremo mexicano aceptó que tuvo acercamientos de otros clubes, pero que jamás dudó en volver a la institución auriazul.

      "Tuve propuestas, nunca ofertas, pero yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas. Vengo sabiendo que tengo algo pendiente también acá", expresó. "Hablé con (Esteban) Solari, me mostró las ganas de querer contar conmigo. Yo le expresé que estaba haciendo todo lo posible por poder integrarme al grupo y a sumarle. Me deja contento que Pumas haya pujado muy fuerte por mí", valoró.

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