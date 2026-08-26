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Laporta mantiene viva la oferta del Barcelona por Álvarez

Joan Laporta reiteró la oferta del Barcelona para fichar a Julián Álvarez, mientras Atlético Madrid mantiene su postura de retenerlo.

Por AP

Agosto 26, 2026 03:04 p.m.
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Laporta mantiene viva la oferta del Barcelona por Álvarez
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      La saga de Julián Álvarez añadió otro capítulo el miércoles, cuando el presidente del Barcelona Joan Laporta afirmó que el club mantiene su oferta para fichar al delantero argentino del Atlético de Madrid.

      Los comentarios de Laporta se produjeron el mismo día en que Álvarez no entrenó con el Atlético debido a sentirse "indispuesto", según medios españoles.

      Álvarez, de 26 años, ya le había comunicado al Atlético que quiere marcharse, pero el club de la capital española ha insistido en que quiere retenerlo.

      Laporta reiteró la oferta del Barcelona que él mismo había hecho en una llamada telefónica con Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético. Laporta no dio más detalles sobre la oferta.

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      "Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada", dijo Laporta a los medios del club. "Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid".

      Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Atlético para la primera fecha de La Liga española y fue abucheado por los aficionados del equipo en el segundo partido el domingo, cuando ingresó como suplente.

      Laporta añadió que quieren llegar a un entendimiento con el Atlético de Madrid: "Que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho", dijo.

      Según reportes, el Atlético reiteró su intención de no vender a Álvarez tras las últimas declaraciones de Laporta. De acuerdo con medios locales, ha acusado al Barcelona de intentar presionar al club para que venda al jugador.

      Según se informa, la cláusula de rescisión de Álvarez es de 500 millones de euros (582 millones de dólares).

      El Real Madrid dijo a principios de este año que el Atlético rechazó una oferta de 150 millones de euros por Álvarez.

      Arsenal, el vigente campeón de la Liga Premier de Inglaterra, también está interesado en ficharlo.

      "Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista", dijo Laporta. "Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es 'vox populi' que el jugador quiere venir al Barça".

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