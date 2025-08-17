logo pulso
Chivas cae ante Bravos de Juárez

Vuelve a quedarse sin tres puntos en su segunda derrota seguida

Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Chivas cae ante Bravos de Juárez

México.- Chivas del Guadalajara vuelve a quedarse sin tres puntos. Los Bravos de Juárez consiguieron su primera victoria del Apertura 2025 tras vencer (2-1) al Rebaño Sagrado en la jornada 5.

Óscar Estupiñán (40') y Jairo Torres (55') anotaron por parte de los Bravos de Juárez; Santiago Sandoval de 17 años, anotó al 83 para Chivas.

El Rebaño Sagrado tuvo controlados los primeros 33 minutos del encuentro, protagonizando un par de jugadas de peligro, pero nunca pudieron encontrar el fondo de la red.

Roberto Alvarado sigue con un bajón impresionante, y lo mostró al minuto 7. El ‘25’ de las Chivas se encontró un rebote a unos metros del arco, pero el disparo del ‘Piojo’ se estrelló en la pierna de Sebastián Jurado.

Para el 21’, Erick Gutiérrez quiso sorprender al arquero fronterizo al cobrar rápido una falta, pero no pasó a más. Al 33’ el ‘Guti’ volvió a exigir a Jurado con un tiro-centro, que fue atajado por el mexicano.

El gol de Chivas parecía estar cerca, pero en una acción bastante polémica, Marco Antonio Ortiz marcó penalti a favor de Juárez con ayuda del VAR.

Madson de Souza remató de forma descompuesta, mandando el balón a un lado del arco rojiblanco; sin embargo, el jugador fronterizo reclamaba una falta y el VAR entró en acción para llamar al central, quien posteriormente pitó penalti.

Óscar Estupiñán (40') se encargó de sacar un potente disparo desde los 11 pasos para darle la ventaja a su equipo.

El segundo tiempo arrancó con dominio rojiblanco, pero una pérdida de Campillo abrió la puerta para una extraordinaria anotación de Jairo Torres, que acarreó el balón para hacer un gol de bandera.

Santiago Sandoval despertó a las Chivas al minuto 83. El jovencito de 17 años aprovechó un espectacular centro de Cowell para anotar, y darle esperanzas a los suyos.

