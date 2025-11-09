Chivas levanta la mano al título

México.- Mucho ojo con el Rebaño de Gabriel Milito. Nadie se lo va a querer topar en la Liguilla. Con cierto sufrimiento, las Chivas derrotaron (4-2) al Monterrey y levantan la mano para ser serias contendientes por el título.

El Guadalajara cerró la fase regular con siete victorias en las últimas ocho jornadas.

En menos de 30 minutos, los rojiblancos ya le pasaban por encima a los Rayados (3-0).

Efraín Álvarez (9’), Armando González (21’) y Roberto Alvarado (29’) consiguieron la amplia ventaja de las Chivas.

Sin embargo, para el segundo tiempo, La Pandilla aprovechó que los dirigidos por Milito quitaron el pie del acelerador y se acercaron peligrosamente en el marcador.

Roberto de la Rosa (71’) y Sergio Canales (79’) marcaron los goles que le dieron vida a los Rayados. Sólo necesitaban uno más para arrebatarle el triunfo al Rebaño.

Pero Javier Hernández, de manera sorpresiva, apareció y le devolvió la tranquilidad a los rojiblancos. El Chicharito no desperdició un estupendo centro de Miguel Gómez y remató de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes (9’), con evidente displicencia de Santiago Mele.

Las Chivas están tan encendidas que hasta el veterano delantero se ve beneficiado y anota. Este equipo va en serio y debe ser considerado como uno de los candidatos para pelear.