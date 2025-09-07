Chivas mal, y lo poco rescatable es la ´Hormiga´ González

Para las Chivas del Guadalajara, la fecha FIFA llegó en un momento en el que los resultados no reflejan lo que el equipo ha mostrado dentro del terreno de juego en las siete fechas del Apertura 2025.

Pese a ello, el Rebaño de Gabriel Milito tiene puntos positivos, como la consolidación del canterano Armando "Hormiga" González, quien se ha convertido en el eje del ataque rojiblanco. El delantero de 22 años acumula seis apariciones, cuatro de ellas como titular, y ya suma tres goles en siete jornadas, colocándose entre los máximos anotadores del equipo.

"Seguimos firmes con nuestra idea, no vamos a dejar que los malos resultados la cambien o nuestro ánimo; sí ser responsables de lo que ha pasado, pero eso ya no lo podemos cambiar, tenemos que seguir adelante", declaró la Hormiga.

Este domingo, Chivas disputará un partido amistoso frente a León en el SeatGeek Stadium de Chicago, con el objetivo de no perder ritmo de competencia.

