logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chivas mal, y lo poco rescatable es la ´Hormiga´ González

El canterano rojiblanco suma tres goles y se consolida como titular pese a la mala racha del equipo.

Por El Universal

Septiembre 07, 2025 09:23 a.m.
A
Chivas mal, y lo poco rescatable es la ´Hormiga´ González

Para las Chivas del Guadalajara, la fecha FIFA llegó en un momento en el que los resultados no reflejan lo que el equipo ha mostrado dentro del terreno de juego en las siete fechas del Apertura 2025.

Pese a ello, el Rebaño de Gabriel Milito tiene puntos positivos, como la consolidación del canterano Armando "Hormiga" González, quien se ha convertido en el eje del ataque rojiblanco. El delantero de 22 años acumula seis apariciones, cuatro de ellas como titular, y ya suma tres goles en siete jornadas, colocándose entre los máximos anotadores del equipo.

"Seguimos firmes con nuestra idea, no vamos a dejar que los malos resultados la cambien o nuestro ánimo; sí ser responsables de lo que ha pasado, pero eso ya no lo podemos cambiar, tenemos que seguir adelante", declaró la Hormiga.

Este domingo, Chivas disputará un partido amistoso frente a León en el SeatGeek Stadium de Chicago, con el objetivo de no perder ritmo de competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chivas mal, y lo poco rescatable es la ´Hormiga´ González
Chivas mal, y lo poco rescatable es la ´Hormiga´ González

Chivas mal, y lo poco rescatable es la ´Hormiga´ González

SLP

El Universal

El canterano rojiblanco suma tres goles y se consolida como titular pese a la mala racha del equipo.

Ganan Cerveceros ante Piratas de Pittsburgh
Ganan Cerveceros ante Piratas de Pittsburgh

Ganan Cerveceros ante Piratas de Pittsburgh

SLP

AP

Doblete de CR7 ante Armenia
Doblete de CR7 ante Armenia

Doblete de CR7 ante Armenia

SLP

AP

Amplía su récord de goles mientras apunta a su 6to. Mundial con Portugal

Cordero y Hernández listos para Canadá
Cordero y Hernández listos para Canadá

Cordero y Hernández listos para Canadá

SLP

Romario Ventura