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Selección Mexicana termina novena en el Mundial 2026

El equipo mexicano mejoró su posición respecto a la justa de Qatar 2022

Por El Universal

Julio 08, 2026 12:25 p.m.
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Selección Mexicana termina novena en el Mundial 2026
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      La Selección Mexicana no llegó al objetivo trazado antes de la Copa del Mundo 2026, pero sí lograron meterse al Top 10 de la clasificación en este Mundial.

      México finaliza noveno en ranking tras eliminación en octavos

      La meta mínima eran los Cuartos de Final, estar dentro de las mejores ocho selecciones del orbe, pero se quedaron muy cerca, luego de la eliminación sufrida ante Inglaterra en la ronda de Octavos.

      Resultados y desempeño de México en Mundial 2026

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      Sin embargo, su perfecta Fase de Grupos ayudó para finalizar como el mejor eliminado en los Octavos de Final y ocupar la novena posición del ranking final de la Copa del Mundo 2026.

      México finalizó con tres victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra; ya con las rondas eliminatorias, sus números totales quedaron en cuatro triunfos, una derrota y una diferencia de goles de +8.

      De los ocho eliminados en Octavos de Final fue el mejor posicionado y es por ello que tomó el noveno sitio de la clasificación final del Mundial que continúa y este jueves arrancará con la ronda de Cuartos de Final.

      En Qatar 2022 la Selección Mexicana finalizó en el lugar 22, de 32 equipos que disputaron la pasada justa mundialista.

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