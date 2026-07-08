Intenta ganar paso al tren en la Constancia
La camioneta fue arrastrada 10 metros en Soledad
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Únicamente daños materiales en un choque de una camioneta con el tren en la colonia La Constancia, en Soledad de Graciano Sánchez.
El reporte se recibió cerca de las 06:00 de este miercoles, cuando el guiador de una camioneta que circulaba sobre la avenida Zaragoza, con dirección a carretera 57, al llegar a las vías Tampico, le quiso ganar el paso al tren y fue impactada.
La unidad fue arrastrada aproximadamente 10 metros, para finalmente quedar en posición normal y sólo se registraron daños.
Al sitio acudieron autoridades soledenses, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
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