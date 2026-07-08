Vivas acusa a dirigencia del PT de bloquear su precandidatura

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La militante del Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Vivas Noyola, impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) la negativa de la dirigencia nacional para recibir su registro como aspirante al proceso interno que definirá la candidatura del partido a la gubernatura de San Luis Potosí, al acusar que el trámite fue condicionado al aval del comisionado político en la entidad.

El recurso quedó radicado bajo el expediente TESLP/JDC/10/2026 y fue promovido en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, así como de Alberto Anaya Gutiérrez y Benjamín Robles Montoya, a quienes la promovente atribuye la decisión de impedir su inscripción.

En la demanda, Vivas Noyola sostiene que el 26 de junio acudió al World Trade Center de la Ciudad de México para registrarse como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena; sin embargo, asegura que su documentación no fue recibida y que tampoco se emitió una resolución fundada y motivada que explicara la negativa.

El expediente fue turnado a la ponencia de la magistrada presidenta Dennise Adriana Porras Guerrero, quien resolverá el fondo de la controversia una vez que el Tribunal reciba los informes y las constancias requeridas a las instancias partidistas señaladas como responsables.

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Asimismo, declaró improcedente, por el momento, la solicitud de medidas cautelares al considerar que los hechos denunciados no constituyen un acto irreparable y que, de acreditarse una vulneración al procedimiento interno, ésta podría ser restituida.

La impugnación surge en medio de las diferencias que Guadalupe Vivas mantiene con la dirigencia del PT en San Luis Potosí. En semanas pasadas, la militante solicitó la destitución del comisionado estatal, Gerardo Acosta Zavala, al acusarlo de excluir a integrantes del partido de la toma de decisiones y ejercer presunta violencia política de género.

Además, informó haber promovido una denuncia ante el Ceepac y recursos internos ante instancias nacionales del partido, sin obtener una resolución a su favor.