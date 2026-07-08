Asegura FGE que hay acciones permanentes para combatir extorsión
La FGE evitó en su comunicado las cifras sobre este delito
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La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que mantiene acciones permanentes para prevenir y combatir la extorsión, mediante la atención oportuna y la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Al respecto de recientes quejas de empresarios potosinos, emitió recomendaciones, tales como evitar responder llamadas o mensajes de WhatsApp provenientes de números desconocidos, especialmente con claves de larga distancia de otros estados o países.
"No ingresar a enlaces recibidos mediante correos electrónicos o mensajes de WhatsApp de remitentes desconocidos, ya que podrían utilizarse para obtener información confidencial de dispositivos electrónicos con fines de extorsión.
"Si durante una llamada se reciben amenazas o se afirma que un familiar está hospitalizado o detenido a cambio de un depósito bancario, colgar de inmediato, mantener la calma, reportar el número al 089 o acercarse a la autoridad más cercana.
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"También se recomienda contactar directamente a los familiares para verificar la información y alertarlos sobre el intento de extorsión", señala la Fiscalía.
Sugieren que compartir estas medidas preventivas entre familiares contribuye a reducir riesgos y evitar afectaciones al patrimonio.
La FGE evitó en su comunicado las cifras sobre este delito.
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