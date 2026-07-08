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Campañas de 2027, sin reglas específicas para uso de IA: Porras

La elección de 2027 renovará la gubernatura y enfrentará retos legales por el uso de inteligencia artificial.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 08, 2026 11:56 a.m.
A
Dennise Porras Guerrero/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Dennise Porras Guerrero/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      La elección de 2027 en San Luis Potosí se realizará sin reglas específicas para regular el uso de Inteligencia Artificial (IA) en las campañas. Ante ese vacío legal, el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) resolverá las controversias que se presenten con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los que se generen durante el proceso electoral.

      La magistrada presidenta, Dennise Porras Guerrero, señaló que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de la IA, el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas. "No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe", afirmó.

      Indicó que el Tribunal deberá atender los asuntos relacionados con esta materia utilizando los precedentes internacionales y los criterios que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme se presenten denuncias o medios de impugnación durante el proceso electoral.

      Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión, sino que evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías en las campañas políticas.

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      Añadió que ignorar este fenómeno "no es una opción", debido al crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.

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      La magistrada agregó que la elección de 2027 tendrá una relevancia particular al renovarse la gubernatura de San Luis Potosí, además de otras 16 entidades del país, por lo que consideró necesario que las autoridades electorales respondan a los casos que se presenten con las herramientas jurídicas disponibles mientras se desarrolla un marco normativo sobre el uso de inteligencia artificial en la materia electoral.

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