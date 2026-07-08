Pese a campañas, tenemos el apoyo de la gente: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que una supuesta campaña en contra de su gobierno "ha arreciado" en las redes sociales, con más dinero y personas influencers.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que su administración trabaja y "está dando resultados".

"Ha arreciado la campaña en contra nuestra, y es muy fácil detectarlo porque son muchas cuentas que tienen muy pocos seguidores y que ahí te das cuenta que son los llamados ´bots´. Entonces, cada vez hay más, ahí es donde sabes si le están metiendo dinero o no a una campaña", dijo.

Comentó que su aprobación está cerca del 70% de acuerdo con algunas encuestas y tiene que ver con "una conciencia de la gente" que no se deja llevar por noticias falsas.

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"Para mí lo más importante es que la gente sepa que estamos haciendo nuestro trabajo, que damos resultados y que hay honestidad. Si no hubiera eso, no te daríamos el apoyo de la gente", expresó la Presidenta.

Defiende a AMLO y rechaza acusaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que "alguien mintió" respecto a la captura de Ismael "El Mayo" y Joaquín Guzmán López en 2024; y destacó que distintas detenciones de narcotraficantes en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, son prueba de que no hay pactos con cárteles.

Además, defendió al exmandatario al retomar las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar sobre "no tener evidencia" de su colusión con grupos delictivos.

"¿Qué argumentos adicionales pueden ser de la declaración de Ken Salazar hoy relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? La detención de Ovidio Guzmán. La detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel", dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de julio, la Jefa del Ejecutivo explicó que se busca desacreditar "a través de una campaña sucia" a su gobierno y al de López Obrador, en el cual, dijo, se capturaron a distintos integrantes del Cártel de Sinaloa: "Los resultados que tenemos en seguridad son enormes", afirmó.

Informe oficial sobre captura de El Mayo

La Mandataria federal también mostró una entrevista por videollamada con el periodista Jorge Ramos a Ken Salazar, a quien cuestionó sus dichos en un adelanto de un libro y donde presuntamente afirmó que López Obrador estaba preocupado de que El Mayo "revelara" información sobre su administración a autoridades de Estados Unidos.

"Mira, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Odor, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. La evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo y si le tengo respeto yo al presidente López Obrador", dijo Ken Salazar en entrevista.

"¿O sea que no hubo acuerdos con no había acuerdos de López Obrador con narcos?", le preguntó el periodista Jorge Ramos.

"Yo no tengo a conocer de que eso ocurría. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de esas preocupaciones. Todo lo estaban hablando, estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, hablaban muchas personas de esa preocupación", contestó.

En un adelanto de un libro de memorias del exembajador titulado "Borderlands: My Fight for an Inclusive America", citó a un empresario que solía ser cercano a López Obrador y a quien llamó "susurrador". Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió "que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata".

"Las probabilidades son muy pocas de que sean muchas personas. Todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el exembajador plantea otra cosa que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde del FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI la llegada de dos miembros del cartel organizado, de la delincuencia organizada, del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos y ayer Rosa Icela presentó claramente cómo fue este proceso", mencionó.

Ayer martes, en Palacio Nacional el gobierno federal presentó un informe sobre la captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada y la nula comunicación de Estados Unidos con México en ese momento. Además, señalaron que la aeronave utilizada para el traslado de los narcotraficantes mexicanos fue exhibida en una feria llamada War Eagles Air Museum, ubicada en Santa Teresa, Nuevo México y en la cual el FBI se atribuyó la captura de los criminales.

Ahí, Sheinbaum Pardo insinuó que el exembajador Ken Salazar mintió al decir que agencias estadounidenses no participaron en el operativo de la captura de estos dos criminales y aprovechó para lanzarse contra gobiernos de oposición. Esta mañana, también acusó a expresidentes de liberar a criminales.

"¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014. Que por cierto, se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él.

Y además está ya la sentencia García Luna en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna que fue con Fox, el titular de la agencia de Investigación Criminal y con Calderón, su secretario de Seguridad", acusó.