Coco Gauff queda fuera de Roland Garros tras perder con Potapova

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PARÍS (AP) — Un leve choque automovilístico no bastó para frenar a Coco Gauff antes de que comenzara la defensa de su título del Abierto de Francia.

Pero la estadounidense se encontró en París con una jugadora capaz de igualar su cobertura de pista en largos intercambios desde el fondo de la cancha.

Anastasia Potapova elimina a Coco Gauff en Roland Garros 2024

Esa jugadora fue Anastasia Potapova, quien puso fin a la defensa del título de Gauff en Roland Garros el sábado con una victoria en la tercera ronda por 4-6, 7-6 (1), 6-4.

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"Ella pudo cerrar los puntos y yo no", dijo Gauff. "Simplemente no estoy aprovechando ciertos golpes".

El partido se disputó ante gradas mayormente vacías en la cancha central Philippe-Chatrier, ya que los aficionados franceses estaban más pendientes de seguir la final de la Liga de Campeones de fútbol.

Gauff conquistó su segundo título de Grand Slam con una victoria sobre Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la final hace un año.

Antes de su victoria inicial sobre Taylor Townsend el martes, Gauff estuvo involucrada en un accidente automovilístico camino al recinto del torneo. No resultó herida, pero el auto ya no se podía conducir.

Potapova, nacida en Rusia pero que ahora representa a Austria, inclinó 3-2 a su favor el historial frente a Gauff. La número 30 del ranking está teniendo una gran temporada sobre arcilla después de alcanzar una final en Linz, Austria, y las semifinales del Abierto de Madrid tras ingresar como jugadora procedente de la fase de clasificación.

Gauff, cuarta del ranking, venía de una racha que la llevó a la final del Abierto de Italia. Fue derrotada en Roma por Elina Svitolina, otra jugadora que puede igualarla en intercambios largos.

"Perdí de la misma manera en Roma que aquí. Nunca quieres perder de la misma manera dos veces seguidas", dijo Gauff.

Cuando Gauff mandó afuera un derechazo en el primer punto de partido de su rival, Potapova cayó de espaldas y se cubrió los ojos mientras levantaba los pies en el aire para celebrar. Gauff saludó al público y se marchó rápidamente de la pista cuando terminó.

"Coco es una gran campeona. La respeto muchísimo. He estado luchando hasta el último punto y aquí estoy", dijo Potapova.

No fue una cuestión de errores para Gauff: cometió tres dobles faltas frente a las ocho de su rival y acumuló 46 errores no forzados por los 56 de Potapova. Más bien, Potapova controló más en los peloteos largos y terminó desgastando a Gauff.

Gauff corrió un total de 2.309 metros frente a los 2.090 de Potapova.

Naomi Osaka avanza tras partido de casi tres horas en Roland Garros

La declaración de moda de Osaka

A primera hora, Naomi Osaka venció el sábado por 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4 a Iva Jovic, una estadounidense de 18 años, tras una batalla de casi tres horas — en su partido número 100 en un grande — para citarse en los octavos de final con la número uno mundial Aryna Sabalenka.

Sabalenka dio cuenta 6-0, 7-5 de Daria Kasatkina.

Una vez más, Osaka lució una chaqueta bomber metálica dorada sobre su vestido de juego, dorado con lentejuelas, durante su entrada a la cancha. Pero esta vez su atuendo se complementó con una cola de color dorado amarronado que se extendía hasta la arcilla roja de la cancha Suzanne-Lenglen.

"Es una sorpresa cada vez", dijo Osaka sobre sus elecciones de moda.

"Para mí, sería más raro llevar un uniforme normal de tenis, casi, a estas alturas. Es lo divertido. Durante mucho tiempo, dejé de divertirme por un tiempo. Y ustedes conocen ese periodo de mi vida", añadió Osaka, en referencia a que en 2021 se retiró del Abierto de Francia por problemas de ansiedad y depresión. "Ahora sólo quiero que las cosas sean divertidas, y quiero que sea emocionante para mí".

Los atuendos de Osaka se planifican con un año y medio de antelación y requieren al menos cuatro pruebas.

"Tenemos muchísimas pruebas a lo largo del año porque tu peso puede fluctuar o la tela puede cambiar un poco", explicó. "Hay mucho esfuerzo detrás".

Avances destacados en la rama masculina de Roland Garros 2024

Termina la ola de calor

Por séptimo día consecutivo del torneo, hizo calor y hubo humedad, con la temperatura prevista para subir hasta los 34 grados Celsius (93 Fahrenheit). Se espera que el calor ceda el domingo y durante la segunda semana.

En la rama masculina, el chileno Alejandro Tabilo venció 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (9) a Moise Kouame, un francés de 17 años. Tabilo se medirá a continuación con Felix Auger-Aliassime, quien derrotó al estadounidense Brandon Nakashima 5-7, 6-1, 7-6 (4), 7-6 (1).

Como número 4, Auger-Aliassime es el jugador con mejor preclasificación que queda en la mitad superior del cuadro tras la sorprendente derrota de Jannik Sinner hace dos días.

Juan Manuel Cerúndolo, el argentino que eliminó a Sinner en la ronda anterior, ganó otra batalla de cinco sets al imponerse 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (8) sobre el español Martín Landaluce en 5 horas y 58 minutos — el partido más largo de Roland Garros en seis años.

Cerúndolo se medirá a continuación con Matteo Berrettini, el finalista de Wimbledon 2021 que necesitó 5 horas y 13 minutos para derrotar 7-6 (3), 5-7, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (13) al argentino Francisco Comesaña.

El italiano Flavio Cobolli doblegó 6-2, 6-2, 6-3 al estadounidense Learner Tien y a continuación se medirá con el estadounidense Zachary Svajda, victorioso 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 sobre el argentino Francisco Cerúndolo.

Otro estadounidense que avanzó fue Frances Tiafoe, quien remontó para vencer al portugués procedente de la fase de clasificación Jaime Faria 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1, 6-2 en su segundo partido consecutivo a cinco sets. A continuación se medirá con Matteo Arnaldi.