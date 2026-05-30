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Kenia Lechuga conquista oro en Copa del Mundo de Remo en Sevilla

Con un tiempo de 7:27.73, Lechuga se posiciona para los próximos Juegos Centroamericanos y Olímpicos.

Por El Universal

Mayo 30, 2026 06:24 p.m.
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Kenia Lechuga conquista oro en Copa del Mundo de Remo en Sevilla
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Kenia Lechuga conquistó la medalla de oro en la primera parada de la Copa del Mundo de Remo que se disputó en Sevilla, España. La remera mexicana obtuvo la primera posición en la prueba de scull ligero individual femenil (LW1x) después de registrar un tiempo de 7:27:73, mismo que le permitió colgarse su tercera presea dorada en Copas del Mundo.

      Detalles de la competencia y resultados

      Lechuga se impuso a Isobel Clements de Irlanda, quien paró el cronómetro en 7:33.98 y aseguró la medalla de plata. Mientras que, en la tercera posición, Femke Van De Vliet de los Países Bajos se quedó con el bronce después de registrar un tiempo de 07:35.05.

      "Empezando bien la temporada y disfrutando que es lo más impórtate", festejó la remera mexicana en su cuenta de Instagram.

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      Preparación y proyección deportiva

      Desde que inició la competencia, Kenia construyó un dominio. Se mantuvo en el primer puesto y finalizó la prueba lejos de sus rivales, hazaña que le servirá para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en República Dominicana. Y más a futuro, a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

      El año pasado, la oriunda de Nuevo León también conquistó dos medallas de oro al obtener el primer lugar en los eventos de Copas del Mundo que se realizaron en Varese, Italia, y en Lucerna, Suiza. Además, subió al podio con el tercer lugar durante el Campeonato Mundial de Remo que se disputó en Shanghái.

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