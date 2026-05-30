Maru Campos acusa totalitarismo de Morena en Chihuahua

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CHIHUAHUA, Chih., mayo 30 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó este día en el evento "Yo con Maru", organizado por la militancia panista en el Centro de Convenciones, para darle su respaldo, que se equivocó en buscar tener una buena relación con el Gobierno Federal.

"Quiero comenzar siendo muy honesta con ustedes, completamente honesta, y déjenme contarles una historia. Cuando los chihuahuenses me dieron el honor de gobernar este estado, pensé que la mejor manera de servirles era con una relación funcional con el gobierno federal, que se valía señalar los errores, sí, pero que no había que agredir, que no había que confrontar, que no había que lastimar esa relación. Chihuahua, en ese entonces, necesitaba recursos, necesitaba coordinación, necesitaba que las cosas funcionaran".

"Los recursos de todas formas fluían fuera o no morenista o panista o de algún otro partido político, cosa que ya no sucede. Y yo creía que esa era la vía, llevársela tranquila con la Federación. Pues hoy, al día de hoy, les digo de todo corazón y con toda humildad que me equivoqué. Un día comenzó la mañanera con una acusación grave y falsa. Un día sí y un día no. ¡Traición a la patria!, se repetía un día sí y el otro no. Y en ese momento confirmé que si una gobernadora electa con toda la legitimidad de su gente puede ser señalada y perseguida así, violando su presunción de inocencia. Entonces, nadie, absolutamente nadie está seguro en este país", dijo en su mensaje la gobernadora de Chihuahua.

Maru Campos denuncia totalitarismo y narcogobierno de Morena

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Aseguró que en Morena, ella veía un mal gobierno, un gobierno que no daba resultados, que tiene los hospitales sin medicinas, sin médicos, que no hay infraestructura y la que hay es deficiente y que hay descarados actos de corrupción.

"Pero me equivoqué en el diagnóstico; no solamente era eso. Porque Morena no solamente ha hecho un mal gobierno. Morena ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder. Concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado. Más allá de las omisiones para los mexicanos, lo que han construido en estos años es un absoluto narcogobierno. Y no puedo quedarme callada, no puedo ante lo que sé que está pasando en este país", afirmó.

Señaló que no se puede normalizar la situación y que el crimen organizado tenga el control del país.

"No podemos normalizar que nuestra libertad de decisión sea sustituida por la imposición de un gobierno central que busca decidir sobre la educación de nuestros niños, sobre los apoyos de los productores y sobre el agua. No podemos normalizar que las fuerzas federales resguarden las fiestas donde se celebran los pactos de gobierno con el crimen organizado en lugar de combatirlos. No podemos normalizar el dolor de las madres buscadoras en Chihuahua. Le decimos a México que nada de esto es normal y, por supuesto, que no lo vamos a aceptar".

Campos Galván aseguró que Morena ha creado un sistema en el cual el narco no solamente es un aliado, sino que es quien toma las decisiones.

"Por eso actúan a sus anchas con total impunidad, y van y vienen porque saben que nadie, absolutamente nadie, los va a detener. Morena creó un nuevo método para ganar elecciones. Los cárteles usaron su control territorial para fabricarles victorias a MORENA. Secuestraron candidatos, amenazaron a líderes y provocaron renuncias de adversarios. ¿Y el laboratorio de todo este sistema dónde creen que fue? En Sinaloa".

Persecución política y defensa de la soberanía nacional

Agregó en su discurso que lo que hoy pasa en Sinaloa es el rostro de lo que viene para México.

"Ese es el destino de un país que normaliza la narcopolítica. Y ahora que Estados Unidos pide la detención de esos funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico, Morena pide de manera muy insolente que le manden pruebas. ¿Quieren pruebas? Pues vean el miedo de la gente. Vean a las familias buscando a los desaparecidos. Vean a los jóvenes destruidos, vean a las comunidades desplazadas. Morena los protege y simula que los investiga, pero no los combate, no los detiene, no los nombra con todas sus letras. En cambio, a un gobierno del Estado, a un gobierno de oposición que ha combatido el crimen, que no ha faltado un solo día en sus obligaciones y que ha gobernado con ley como su única brújula, a ese gobierno y a esa gobernadora los persiguen".

La gobernadora de Chihuahua volvió a remarcar que cree en la soberanía, y que solo los ciudadanos deben decidir el destino de la nación.

"Esa soberanía siempre la defenderé. Pero no la falsa soberanía, esa la que los narcopolíticos pretenden usar como escudo. Esa, la que Morena y la 4T pretenden usar como escudo. No nos dejemos engañar. Esta persecución solo pretende tapar una verdad que ya es muy evidente en todo el país. La verdad del dolor de las familias lastimadas por el narcotráfico en tantas formas. Hoy vemos cómo persiguen a una gobernadora legítima, pero me persiguen no solo a mí. Persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardías, sin autoritarismos y sin narcogobiernos. Son muchos los que ya saben lo que es el acoso del poder por decir la verdad. Ya somos muchos los que sabemos lo que es ser perseguidos por decir la verdad".

Resaltó que en Chihuahua hay gobiernos y programas que dan resultados y que aún se cree en un México donde haya seguridad y paz.

La gobernadora concluyó su mensaje agradeciendo a quienes acudieron a apoyarla a ella y a su gobierno, y por expresar el apoyo a la libertad de México y con el mensaje de "Fuera Morena".