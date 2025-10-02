Competirá Valeria Cruz en Costa Rica

La ciclista potosina Valeria Cruz inició su participación en la Vuelta Internacional Femenina 2025 en Costa Rica, donde defenderá los colores del equipo Macizo Banrural de Guatemala, conformado por corredoras de México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Costa Rica. La competencia reunirá a 15 equipos y promete ser uno de los eventos más exigentes del calendario ciclístico femenino de la región. Tras ganar recientemente una carrera regional en San Luis Potosí, Cruz se trasladó de inmediato al país centroamericano para cumplir con este compromiso internacional. La Vuelta Internacional Femenina se desarrollará a lo largo de cinco etapas que suman un recorrido total de 443 kilómetros, incluyendo rutas llanas, de montaña y una cronoescalada que pondrán a prueba la resistencia de las participantes.

La primera etapa, que se corre este miércoles, recorrerá Quepos, Dominical y Palmar Norte sobre 102 kilómetros. Las siguientes etapas serán Rey Curré-Palmar Norte-Ciudad Neily (128 km) el jueves; Palmar Viejo-Paso Real-General Viejo (118 km) el viernes; la cronoescalada de Cot-Tierra Blanca-San Juan de Chicua (12 km) el sábado; y finalmente, el Circuito Escazú de 83 km el domingo 5 de octubre.

El equipo Macizo Banrural se presentó oficialmente este martes y se mostró listo para enfrentar la competencia. Las corredoras que representarán al conjunto serán Miryam Nuñez (Élite), Carol Masabanda (Sub23), Valentina Quintero (Sub23), Cintya Lee (Élite), Diandra Ramírez (Sub23) y Valeria Cruz (Élite), bajo la dirección técnica de Ángela Parra. La ausencia más notable es Gaby Soto, quien recientemente participó en el Mundial de Ciclismo en Ruanda.