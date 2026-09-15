Con error Tigres vencen 6-5 a Azulejos
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TORONTO.- Zach McKinstry anotó la carrera de la victoria por un error al no atrapar la pelota en la novena entrada, después de que Brett Callahan conectó un sencillo productor que empató el juego en la octava, y los Tigres de Detroit resistieron la noche del lunes para vencer 6-5 a los Azulejos de Toronto.
McKinstry anotó después de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. fildeó un rodado suave y lanzó a primera, donde el lanzador de Toronto Louis Varland no pudo atrapar el tiro.
El abridor dominicano de los Azulejos, José Soriano, lanzó 6 1/3 entradas, manteniendo un juego perfecto durante cinco innings, antes de que los Tigres anotaran cuatro carreras con cinco hits en la séptima.
Dillon Dingler abrió la anotación del séptimo inning con un sencillo productor, antes de que Max Clark añadiera un doble de dos carreras para darle a Detroit ventaja de 3-2. Spencer Torkelson amplió la diferencia a 4-2 con un doble productor.
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Tyler Kinley (7-5) trabajó una octava entrada sin hits, y Kenley Jansen aseguró su 20º salvamento de la temporada con una novena sin hits.
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