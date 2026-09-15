logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Con error Tigres vencen 6-5 a Azulejos

Por AP

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Con error Tigres vencen 6-5 a Azulejos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TORONTO.- Zach McKinstry anotó la carrera de la victoria por un error al no atrapar la pelota en la novena entrada, después de que Brett Callahan conectó un sencillo productor que empató el juego en la octava, y los Tigres de Detroit resistieron la noche del lunes para vencer 6-5 a los Azulejos de Toronto.

      McKinstry anotó después de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. fildeó un rodado suave y lanzó a primera, donde el lanzador de Toronto Louis Varland no pudo atrapar el tiro.

      El abridor dominicano de los Azulejos, José Soriano, lanzó 6 1/3 entradas, manteniendo un juego perfecto durante cinco innings, antes de que los Tigres anotaran cuatro carreras con cinco hits en la séptima.

      Dillon Dingler abrió la anotación del séptimo inning con un sencillo productor, antes de que Max Clark añadiera un doble de dos carreras para darle a Detroit ventaja de 3-2. Spencer Torkelson amplió la diferencia a 4-2 con un doble productor.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tyler Kinley (7-5) trabajó una octava entrada sin hits, y Kenley Jansen aseguró su 20º salvamento de la temporada con una novena sin hits. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis
      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis

      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis

      SLP

      EFE

      San Luis tuvo opciones claras, pero León fue más efectivo con los goles de Cambindo en el segundo tiempo.

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita
      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Las autoridades saudíes investigan los hechos para aplicar sanciones a los responsables de los insultos.

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España
      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      SLP

      AP

      Pilotos como Lando Norris destacaron la necesidad de cambios para favorecer los adelantamientos.

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan
      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      SLP

      AP

      El entrenador prepara seis partidos de preparación para la Copa Asiática 2027.