Con gol agónico PSG vence al Barsa

Gonçalo Ramos anotó a los 90 minutos para que un diezmado Paris Saint-Germain esgrimiera un argumento de autoridad el miércoles, al conseguir una victoria de 2-1 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones. PSG, el vigente campeón continental, arrancó perdiendo 1-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Pero incluso sin la presencia del tridente de delanteros conformado por Ousmane Dembélé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el gigante francés salió victorioso contra uno de los favoritos para llevarse el título en mayo.

“Da igual los que jueguen y los problemas que tengamos. Cuando llevan nuestra camiseta, con nuestro escudo, la actitud y el esfuerzo no son negociables”, expresó el entrenador del PSG, Luis Enrique.

PSG sigue siendo

el equipo a vencer

El viaje del PSG a Barcelona se anticipaba como el choque más destacado de la segunda jornada. Se espera que ambos equipos lleguen lejos.

El PSG apunta a unirse al Real Madrid, el único conjunto que ha revalidado su cetro en la era de la Liga de Campeones. El Barcelona, semifinalista la campaña pasada, tiene la intención de convertir el dominio de la temporada anterior dentro de La Liga un triunfo continental.

Pero ninguno de los dos equipos lució en su mejor momento, con tantos jugadores ausentes.

Mientras que el PSG no contaba con el tridente ofensivo que lo llevó a la coronación el año pasado, el Barcelona también estaba sin el lesionado Raphinha, mientras que Robert Lewandowski comenzó en el banquillo.

Lamine Yamal estaba disponible, pero fue Ferran Torres quien dio al equipo local la ventaja a los 19 minutos.

Senny Mayulu igualó el partido a los 38 y el suplente Lee Kang-in estuvo cerca de anotar el gol de la victoria al impactar el poste al final. Pero aún quedaba más drama cuando Achraf Hakimi pasó el balón más allá de la defensa del Barça y Ramos se deslizó para anotar el gol de la victoria.

Ahora PSG ostenta dos triunfos en el mismo número de duelos en la defensa de su título y una declaración convincente y temprana contra uno de sus principales rivales.

“Perdimos hoy, y no me gusta eso. Tenemos que aceptar esta derrota y admitir que el Paris es muy bueno”, dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick. “Estamos decepcionados, los aficionados están decepcionados. Tenemos que aceptar que fuimos vencidos, pero debemos trabajar para mejorar”.