Con paliza Guardianes alargan serie con Tigers

CLEVELAND.- Cleveland volvió a vibrar en octubre gracias a Brayan Rocchio.

El infielder venezolano aportó otro hit decisivo en la postemporada al sacudir un jonrón que puso a los Guardianes por delante en el octavo inning y Cleveland igualó su serie de comodines de la Liga Americana al vencer el miércoles 6-1 a los Tigres de Detroit.

Bo Naylor añadió otro jonrón en el racimo de cinco carreras en el octavo acto. Y George Valera también la desapareció para que los Guardianes forzaran un decisivo tercer duelo en la serie al mejor de tres.

El ganador del jueves se enfrentará a los Marineros de Seattle en una serie divisional. Ningún equipo ha perdido el Juego 1 de una serie de comodines y ha avanzado desde que comenzó la ronda ampliada en 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El puertorriqueño Javier Báez aportó dos hits y una carrera impulsada para los Tigres, que se fueron de 15-1 con hombres en posición de anotar, dejando varados a 15 corredores en los senderos.

Detroit llenó las bases con dos outs en la novena entrada, pero Cade Smith logró que Dillon Dingler conectara una línea directo al primera base C.J. Kayfus.

El juego estaba empatado 1-1 con un out en la octava entrada cuando Rocchio pescó una recta 99.9 mph del lanzador perdedor Troy Melton y la mandó 379 pies hacia las gradas del jardín derecho. Fue el segundo jonrón del venezolano en tres juegos. Había conectado un jonrón de tres carreras en la décima entrada el domingo para dar a los Guardianes una victoria 9-8 sobre los Rangers de Texas en el final de la temporada regular.

Rocchi dio crédito a su compañero José Ramírez para afrontar el turno.