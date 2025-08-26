logo pulso
ALDO DEJA LA SOLTERÍA

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Condena la Juventus racismo contra McKennie

Por AP

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
Condena la Juventus racismo contra McKennie

TURÍN, Italia.- El centrocampista estadounidense Weston McKennie fue objeto de abusos racistas después de que la Juventus completara una victoria de 2-0 en el inicio de la temporada contra el Parma en la Serie A, dijo el club italiano el domingo.

La Juventus publicó un breve comunicado en las redes sociales diciendo que Weston McKennie fue el objetivo de “comentarios racistas discriminatorios por parte de individuos en la sección visitante” mientras se enfriaba con sus compañeros en el campo.

“La Juventus condena enérgicamente este incidente y cualquier forma de racismo, y garantizará plena cooperación con las autoridades de justicia deportiva para identificar a los responsables”, dijo la Juventus en el comunicado.

McKennie, quien se unió al equipo en el año de 2020, entró como suplente tardío en el partido en Turín, donde el delantero canadiense Jonathan David anotó en su debut en la Serie A para la Juventus.

El Parma también emitió un comunicado el lunes.

“Parma Calcio, en referencia a los eventos ocurridos anoche después del partido en el Allianz Stadium en Turín, condena firmemente todas las formas de racismo y discriminación, tanto dentro como fuera del campo”, dijo en su comunicado.

