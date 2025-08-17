Conquista el Bayern Supercopa Alemana

BERLÍN.- El colombiano Luis Díaz anotó y ganó un título en su debut con el Bayern Múnich tras la victoria el sábado 2-1 sobre el Stuttgart en la Supercopa de Alemania.

Harry Kane también anotó para el campeón de la Bundesliga que inició la campaña ganando el trofeo menos importante. El británico abrió el marcador a los 18 minutos cuando el balón le cayó amablemente para disparar dentro del poste izquierdo.

El Bayern dominó las etapas iniciales, pero el Stuttgart respondió con Nick Woltemade obligando a Manuel Neuer a una buena parada.

Neuer le negó el gol a Jamie Leweling dos minutos antes de que Díaz anotara al 77 cuando Leweling estaba recibiendo tratamiento fuera del campo tras chocar rodillas con Sacha Boey del Bayern.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Leweling se recuperó y cabeceó la respuesta del Stuttgart en el tiempo de descuento.