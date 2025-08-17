logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Conquista el Bayern Supercopa Alemana

Por AP

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Conquista el Bayern Supercopa Alemana

BERLÍN.- El colombiano Luis Díaz anotó y ganó un título en su debut con el Bayern Múnich tras la victoria el sábado 2-1 sobre el Stuttgart en la Supercopa de Alemania.

Harry Kane también anotó para el campeón de la Bundesliga que inició la campaña ganando el trofeo menos importante. El británico abrió el marcador a los 18 minutos cuando el balón le cayó amablemente para disparar dentro del poste izquierdo.

El Bayern dominó las etapas iniciales, pero el Stuttgart respondió con Nick Woltemade obligando a Manuel Neuer a una buena parada.

Neuer le negó el gol a Jamie Leweling dos minutos antes de que Díaz anotara al 77 cuando Leweling estaba recibiendo tratamiento fuera del campo tras chocar rodillas con Sacha Boey del Bayern.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Leweling se recuperó y cabeceó la respuesta del Stuttgart en el tiempo de descuento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México sigue con vida en la Serie Mundial
México sigue con vida en la Serie Mundial

México sigue con vida en la Serie Mundial

SLP

El Universal

Portillo es bronce en Chengdu 2025
Portillo es bronce en Chengdu 2025

Portillo es bronce en Chengdu 2025

SLP

Agencias

Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX
Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX

Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX

SLP

El Universal

TKD cosecha dos oros y un bronce
TKD cosecha dos oros y un bronce

TKD cosecha dos oros y un bronce

SLP

Agencias

En el primer día de competencias para la disciplina, en Asunción 2025