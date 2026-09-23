Conquistan Rays el título del Este

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NUEVA YORK.- Drew Rasmussen ponchó a 11 y permitió su único hit en la séptima entrada, mientras los Rays de Tampa Bay vencieron el martes 6-1 a los Yankees de Nueva York en el segundo juego de una doble cartelera para asegurar su quinto título del Este de la Liga Americana.

Los Rays (96-61) aseguraron la ventaja de local durante todos los playoffs de la Liga Americana y conquistaron su primer banderín divisional desde 2021, cuando ganaron 100 juegos. Tampa Bay también obtuvo campeonatos del Este de la Liga Americana en la temporada 2020, acortada por la pandemia, además de 2010 y 2008, cuando el equipo tuvo su primera temporada ganadora tras ingresar a la liga como franquicia de expansión en 1998.

El cubano Yandy Díaz conectó un sencillo de dos carreras ante el relevista John Schreiber en la séptima y sumó otro sencillo de dos carreras en la novena para su hit número 175, la mayor cantidad en la Liga Americana. Tampa Bay abrió una ventaja de seis juegos sobre los Yankees, segundos en la división (90-67), con cinco por disputar.

Taylor Walls abrió la séptima entrada de tres carreras con un toque de bola para sencillo contra Max Fried (5-5), cuando la primera base quedó desprotegida. Ryan Vilade impulsó una carrera con un rodado de out en la tercera, después de que el elevado de Díaz moviera a los corredores a segunda y tercera.

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Rasmussen (16-5) estaba a nueve outs de unirse a Matt Garza como lanzadores de Tampa Bay con un juego sin hits cuando permitió un doble abriendo la entrada al puertorriqueño Heliot Ramos en su lanzamiento número 97. Garza dejó sin hits a los Tigres de Detroit en el Tropicana Field el 26 de julio de 2010.

Tras permitir el hit de Ramos, Rasmussen consiguió los siguientes dos outs antes de otorgar base por bolas a Jazz Chisholm Jr. con cuenta llena. Entró Kevin Kelly y permitió el sencillo impulsor de carrera del novato George Lombard Jr. antes de retirar a Austin Wells con un rodado.