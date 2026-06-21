Continúan invitando al Maratón Tangamanga

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A tan sólo una semana de celebrarse el Maratón Internacional Tangamanga 2026, los organizadores informaron que aún quedan pocos lugares disponibles para participar en la máxima justa atlética de la capital potosina, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio.

La competencia dará inicio a las 06:00 horas, teniendo como punto de salida el Planetario del Parque Tangamanga I, donde se espera la participación de cientos de corredores locales, nacionales e internacionales.

Las personas interesadas en formar parte del evento todavía pueden realizar su inscripción en los diferentes módulos físicos habilitados por el comité organizador. Uno de ellos se encuentra en el Teatro de La Paz, ubicado en Villerías número 205, en el Centro Histórico, con horario de atención de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 horas y los sábados de 12:00 a 17:00 horas.

También es posible registrarse en Salvajes Outdoors, localizado en avenida Parque Chapultepec 1000, en Colinas del Parque, así como en Comal, sobre el Libramiento Sur y avenida Sierra Leona 444, donde el horario de atención es de lunes a sábado de 08:00 a 13:30 horas y los domingos de 08:30 a

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13:30 horas.

Otro de los puntos de inscripción es BMW GTC Motors, ubicado en Cordillera de los Alpes 750, con atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados el servicio será de 09:00 a 14:00 horas.

Además, los corredores pueden completar su registro de manera digital a través de la plataforma: www.blackid.club/events/bmw-maraton-internacional-tangamanga-2026 .

La entrega de paquetes para los participantes se realizará en el Centro Cultural Bicentenario, ubicado en avenida Sierra Leona 550, en Lomas Tercera Sección. Los kits podrán recogerse el viernes 26 de junio, de 11:00 a 18:00 horas, y el sábado 27 de junio, de 10:00 a 19:00 horas.