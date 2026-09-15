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Contundente triunfo del Leeds sobre Newcastle

Por AP

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Contundente triunfo del Leeds sobre Newcastle
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      LEEDS, Inglaterra.- Leeds encaminó una contundente victoria 4-1 sobre Newcastle el lunes para colocarse en el tercer puesto de la Liga Premier, gracias a tres goles en un lapso de 13 minutos antes del descanso —dos de ellos con la participación del dominante Dominic Calvert-Lewin—.

      El disparo desviado de Ao Tanaka puso en ventaja a Leeds a los 32 minutos y luego el Jugador del Partido, Calvert-Lewin, subió una marcha.

      El corpulento delantero tiene un gran historial goleador contra Newcastle y además había marcado en cada uno de los últimos cinco partidos de Leeds como local.

      Calvert-Lewin tuvo mala suerte cuando un cabezazo al minuto 34 fue registrado como autogol tras rozar la cabeza de su compañero Jayden Bogle en el trayecto hacia la red. Pero no hubo dudas sobre su autoría en el tercero, que se escurrió por debajo del arquero después de que lo empujara hacia el arco bajo la presión de los defensores.

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      "Está en una forma extraordinaria y juega con confianza. Espero que lidere al grupo y ha asumido esa responsabilidad. Nunca dudo de sus goles, pero no son solo sus goles, es la manera en que juega para nosotros. Es extraordinario y es uno de los delanteros más destacados de esta liga", dijo el entrenador de Leeds Daniel Farke sobre su número 9.

      La defensa de Newcastle fue lamentable y otro despeje débil derivó en el cuarto gol a los 59 minutos, cuando Noah Okafor metió un remate al ángulo más lejano.

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