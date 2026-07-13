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España se prepara para semifinal contra Francia en Mundial 2026

Jugadores españoles destacan la importancia de mantener la posesión y la concentración para vencer a Francia.

Por El Universal

Julio 13, 2026 03:56 p.m.
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España se prepara para semifinal contra Francia en Mundial 2026
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      España afronta uno de sus retos más importantes en los últimos años; sin embargo, es un reto que ya ha sabido sortear en el pasado.


      Al interior de La Roja, son conscientes de que contra Les Bleus se juegan el "el partido más importante" hasta el momento de la Copa del Mundo y esperan que el resultado sea el mismo que en la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25.

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      "Venimos de jugar muchas veces contra ellos y han sido a nuestro favor, esperemos que mañana sea igual. Desde antes de empezar el Mundial, sabíamos a lo que veníamos y sabíamos que nos podía tocar [Francia]... va a ser un partido muy bonito con dos de las mejores selecciones del mundo", declaró Álex Baena.
      En zona mixta, realizada en el Cotton Bowl Stadium de Dallas, el extremo izquierdo reconoció que el duelo ante los franceses será "de mucho ataque y de goles", por la artillería de ambos equipos, pero confía en que podrán sacar ventaja adueñándose de la pelota.
      "Sabemos de los cuatros jugadores que tiene arriba, pero nosotros intentaremos hacer lo mismo que en todos los partidos: tener la posesión del balón. Esperemos que mañana podamos controlarlo mucho más y que sean ellos los que corran para atrás", detalló.
      Por su parte, Pedro Porro valoró la calidad de Francia, pero dejó en claro que no se sienten inferiores y que, en una semifinal de la Copa del Mundo, la balanza no se inclina a favor de nadie.
      "Es una de las mejores selecciones de este Mundial, [pero] miedo ninguno. Creo que, en este tipo de partidos, no hay favoritismo de un lado o de otro; son dos grandes selecciones. Mañana va a ser un partido muy bonito y difícil a la vez, ojalá salga bien [para nosotros]", expresó.
      El lateral derecho español también habló sobre lo importante que será encarar a Les Blues con la misma personalidad que han tenido ante sus otros oponentes.
      "Venimos trabajando en ver cada partido como una final, esa es la mentalidad y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar concentrados y hacer nuestro mejor partido, estar enfocados para mañana dar el máximo y hacer lo mejor posible", manifestó.

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