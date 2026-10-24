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Vuelca camión con arena y le pega a una camioneta

Circulaba por carretera a Rioverde, en Jassos

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca camión con arena y le pega a una camioneta
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      Un camión materialista que iba cargado con arena sílica sufrió aparatosa volcadura al transitar por la carretera a Rioverde, a la altura de la comunidad de Jassos, le pegó a una camioneta en donde una mujer resultó lesionada.

      El accidente tuvo lugar la mañana de este viernes, en que el camión tipo volteo circulaba por la mencionada carretera en dirección a Ciudad Satélite.

      No obstante, a la altura de Jassos, a unos metros adelante del OXXO, el conductor perdió el control del volante y así se volcó de manera aparatosa pegándole también a una camioneta Chevrolet color negro que por ahí se desplazaba en esos momentos.

      Por la volcadura la arena se regó por toda el área y hubo fuga de líquidos de ambos vehículos, por lo que el piso estaba resbaloso.

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      Paramédicos de Protección Civil de Villa de Pozos acudieron a prestar ayuda en el accidente y una mujer de 42 años que viajaba en la camioneta fue valorada ya que presentaba algunos golpes, pero por suerte no ameritó traslado al hospital.

      Asimismo, brigadistas de Protección Civil Municipal remediaron el área con el retiro de la arena esparcida y controlaron el derrame de líquidos para que no se registraran otros accidentes.

      Agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron para hacerse cargo del accidente esperando que los conductores pudieran arreglarse en cuanto a los daños de las unidades, aunque se les aplicarían las multas a que se hicieron acreedores. Las labores de remediación se prolongaron durante varias horas. 

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