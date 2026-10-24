¿Qué es Pangram, el detector de textos creados con IA?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El escritor peruano David Silva Rojas ha sido señalado por haber escrito con Inteligencia Artificial su libro "Donde el agua trabaja", con el que ganó el Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, uno que desde la convocatoria establecía que estaba prohibido el uso de IA.

Herramienta Pangram y su precisión en detección de IA

El elemento que se ha usado para argumentar que su libro fue escrito con IA es un análisis realizado por Pangram, una herramienta de IA que definió que el 99% del libro se hizo con IA, reportó el diario español El País.

Pangram es un verificador de IA gratuito que identifica ChatGPT, Claude, Gemini, que "ha sido listado por investigadores independientes como el detector de IA más preciso".

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De acuerdo con su sitio web, la precisión de Pangram es probada con grandes bases de datos de documentos en el que los autores pueden ser humanos, IA o mezclados. Para asegurarse de que producen resultados confiables, la herramienta asegura "nunca" entrenar con modelos de los que "la verdad es incierta". También indican que la precisión de la herramienta es medida de forma interna, pero también por terceros.

Aunque se puede probar gratis, hay funciones que tienen costo. Entre los servicios que ofrece además del detector de IA en textos escritos en más de 20 idiomas, también identifica IA en imágenes con "un 99.5%".

En su sitio web indica que ofrece soluciones a profesores para identificar IA en ensayos, también en el sector de medios y editorial para "proteger la integridad editorial", desarrolladores, firmas de abogados, universidades, reclutadores y más.

Reacción de la editorial Almadía ante la controversia

Ante la controversia, la editorial Almadía anunció ayer que suspenderá las presentaciones del libro que Silva Rojas tenía agendadas en Europa y revisará el caso, pues "consideramos necesario realizar una revisión detallada sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor".