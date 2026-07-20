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La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ha llegado a su fin, luego de 39 días de actividad.

Esta edición del Mundial comenzó el jueves 11 de junio con el partido inaugural, entre México y Sudáfrica, y finalizó con la final que disputaron España y Argentina el domingo 19 de julio.

Final Mundial 2026: España se corona campeona

En el estadio Nueva York/Nueva Jersey, La Roja venció (1-0) a La Albiceleste y se consagró campeona del mundo.

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Gracias a la solitaria anotación de Ferran Torres, los españoles bordaron la segunda estrella en su escudo, luego de la primera que obtuvieron en Sudáfrica 2010.

Después de 120 intensos minutos, el equipo de Luis de la Fuente logró adjudicarse el triunfo de manera más que merecida.

Con un futbol excepcional, España se quedó con el trofeo del Mundial y demostró por qué lleva siendo la mejor selección en los últimos años.

Premios individuales y mejores jugadores del Mundial

Después del partido, se entregaron los premios a los mejores futbolistas de Norteamérica 2026.

Rodrigo Hernández se quedó con el Balón de Oro, Pau Cubarsí fue nombrado el mejor jugador joven y Unai Simón ganó el Guante de Oro; ellos por parte de la actual monarca del futbol mundial.

Mientras que Kylian Mbappé conquistó la Bota de Oro, gracias a las 10 anotaciones que consiguió con Francia.

Sin embargo, Donatello no recibió su galardón debido a que no estaba presente en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Además de estos jugadores que recibieron un premio para destacar sus actuaciones, hay otros que tuvieron ese privilegio, pero que también ofrecieron grandes actuaciones a lo largo de la Copa del Mundo.

¿Quiénes fueron los 10 mejores futbolistas del Mundial 2026?

Rodrigo Hernández | España

Unai Simón | España

Pau Cubarsí | España

Dani Olmo | España

Kylian Mbappé | Francia

Michael Olise | Francia

Harry Kane | Inglaterra

Jude Bellingham | Inglaterra

Lionel Messi | Argentina

Erling Haaland | Noruega.