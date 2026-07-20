Investigan a funcionarios en multihomicidio

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ZACATECAS, Zac.- El fiscal Cristian Camacho Osnaya reveló que una de las principales líneas de investigación que se sigue en el caso de los 10 cuerpos localizados en los que figuran un exalcalde de Sombrerete, dos funcionarios municipales de Fresnillo y varios empresarios, obedece "a posibles actos de colusión y extorsión de servidores públicos del municipio de Fresnillo".

"La presente investigación debe llevarse de manera muy efectiva, muy profesional, incluso, abierta a una investigación financiera", adelantó.

Por medio de un video, la tarde-noche de este domingo, las autoridades de Zacatecas informaron sobre los avances de las investigaciones relacionadas con estos hechos delictivos, en donde el fiscal confirmó que todas las víctimas ya fueron identificadas, ocho son originarias de Zacatecas y dos más de Durango.

Precisó que entre las víctimas se encuentran seis empresarios relacionados al ramo productivo de construcción y de un centro nocturno; así como el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y los dos funcionarios del municipio de Fresnillo, en relación al director de Desarrollo Social, Fidel Alvarado de la Torre; junto con Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento en activo del cuerpo de Protección Civil y Bomberos.

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Conforme a los dictámenes médicos legales se estableció que en ocho de las víctimas la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y los dos restantes fueron por impacto de proyectil de arma de fuego, entre ellos, el director del ayuntamiento.

En ambos casos, dijo, "los castillos y elementos balísticos recuperados están siendo sometidos a un análisis de confronta científica para establecer su participación en algún otro evento delictivo".