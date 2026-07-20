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Se incendia vulcanizadora en la colonia Popular

El siniestro fue reportado alrededor de las 7:00 de la mañana en el cruce de las avenidas México y Chihuahua

Por Redacción

Julio 20, 2026 08:13 a.m.
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Se incendia vulcanizadora en la colonia Popular
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      Una vulcanizadora se incendió la mañana de este lunes en el cruce de las avenidas México y Chihuahua, en la colonia Popular, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

      El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y resguardar la circulación, mientras personal del Cuerpo de Bomberos inició las maniobras para sofocar el fuego.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni el alcance de los daños materiales ocasionados por el incendio.

      Las causas que originaron el siniestro aún se desconocen y serán determinadas una vez que concluyan las labores de control del fuego y las inspecciones correspondientes por parte de las autoridades.

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