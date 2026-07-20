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Cae el "M4", operador del CJNG tras captura de "El Jardinero"

La operación incluyó cateos y aseguró armas, droga y vehículos relacionados con el CJNG.

Por El Universal

Julio 20, 2026 09:23 a.m.
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Cae el M4, operador del CJNG tras captura de El Jardinero
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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido José Guadalupe Ahumada Villegas "M4", identificado como un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la captura de "El Jardinero".

      Acciones de la autoridad

      Además de "M4" fueron detenidas nueve personas más luego de que elementos del gabinete de Seguridad llevaran a cabo 7 cateos en Nayarit; los detenidos están vinculados a una célula del grupo criminal que operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

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      De acuerdo con la información emitida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la organización está relacionada con secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos.

      En la operación se aseguraron armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación, y se llevó a cabo mediante los trabajos de inteligencia e investigación, ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

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