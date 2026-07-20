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Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO

El informe identifica desafíos en las condiciones que influyen en la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral

Por Ana Paula Vázquez

Julio 20, 2026 10:01 a.m.
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Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO
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      Después de alcanzar en 2023 su mayor nivel de participación económica femenina de las últimas dos décadas, San Luis Potosí registró dos años consecutivos de retroceso, al pasar de 48.2 por ciento a 46.7 en 2024 y posteriormente a 43.2 por ciento en 2025, de acuerdo con el informe Estados #ConLupaDeGénero 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

      El estudio, que en su quinta edición evalúa la capacidad de las 32 entidades federativas para atraer y retener el talento de las mujeres mediante 16 indicadores agrupados en los ejes de entrada, permanencia y autonomía económica, otorgó a San Luis Potosí una calificación de 46.4 puntos, con lo que se ubicó en el lugar 20 a nivel nacional.

      Pese al descenso en la participación económica femenina, la entidad obtuvo resultados favorables en algunos indicadores vinculados con los sistemas de cuidado. El estado se colocó en el sexto lugar nacional en cobertura de servicios para la primera infancia, con un alcance de 43.3 por ciento, además de ocupar la posición 11 en la oferta de cuidados para personas adultas mayores.

      Además de la disminución en la participación económica, el informe identifica desafíos en las condiciones que influyen en la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. San Luis Potosí ocupó el lugar 17 por mujeres que dejaron de utilizar el transporte público por temor a ser víctimas de un delito; la posición 11 por embarazo adolescente y el séptimo lugar nacional en la tasa de homicidios dolosos de mujeres.

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      En otros indicadores evaluados por el IMCO, la entidad potosina ocupó el lugar 20 nacional en mujeres con propiedad o copropiedad legal de vivienda, con un 16.4 por ciento, así como la posición 25 en dependencia de ingresos, al registrar que el 29.9 por ciento de las mujeres dependen económicamente de otra persona para cubrir sus necesidades.

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