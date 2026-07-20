Cañeros bloquean Ingenio Plan de Ayala por falta de pago

CIUDAD VALLES.- Cañeros de las tres asociaciones bloquearon el paso del Ingenio Plan de Ayala por la falta de pago de preliquidaciones.

Desde las seis de la mañana de este lunes, un grupo numeroso de productores agrícolas se apostaron afuera del Ingenio por la deuda de las preliquidaciones 11, 12 y 13 que debían quedar para finales del mes de mayo y que siguen sin ser depositadas.

El problema, de acuerdo con Eduardo Martínez Morales, líder de la Unión Local de Productores de Caña del IPA, es que, si no han abonado las preliquidaciones, suponen que también se atrasará el pago de la liquidación final, que está todavía pactado para el 30 de julio próximo.

La manifestación se mantendrá en ese lugar hasta que se liquiden los millones de pesos que Grupo Santos adeuda a un aproximado de cuatro mil productores, según señalaron.

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